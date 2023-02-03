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Разведывательный шар над США: Китай признал причастность, но говорит, что он гражданский

Фото: воздушный шар над США оказался китайским (скриншот: euronews.com)
Автор: Татьяна Зарембо

Министерство иностранных дел Китая признало принадлежность воздушного шара, замеченного американскими военными над США, и сообщило о его целях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBCnews.

По заявлению замеченный над США аэрообъект действительно прилетел из Китая. Это гражданский аппарат, используемый для научных исследований.

"Мы приняли во внимание соответствующие сообщения и рассматриваем и проверяем ситуацию. Хочу подчеркнуть, что Китай является ответственной страной и всегда строго соблюдает международные законы. Китай не намерен нарушать территорию и воздушное пространство каких-либо суверенных государств", - подчеркнула Мао Нин.

Кроме того, она отметила, что разведывательный аппарат появился над территорией США незапланированно - он просто отклонился от маршрута из-за ветра.

В настоящее время стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен переносит свой визит в Китай. Причиной этого является инцидент с китайским воздушным шаром, который был обнаружен в американском воздушном пространстве.

РБК-Украина сегодня сообщало, что американские военные обнаружили над северными штатами США разведывательный воздушный шар, который, вероятно, принадлежит Китаю. Высотный воздушный шар был замечен в среду над Биллингсом, штат Монтана. Он пролетел над Алеутскими островами, Канадой и Монтаной.

По словам американского военного, для перехвата аэростата были подняты в небо самолеты F-22 Raptor, а также самолеты дальнего радиолокационного обнаружения. Также о его обнаружении сообщили в Пекине.

Ранее мы писали, что в Пентагоне назвали страны, армии которых являются боевой силой самого высокого уровня.

Также сообщалось, что Соединенные Штаты в шесть раз увеличили производство артиллерийских снарядов из-за нужд украинской армии.

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