Разведывательный шар над США: Китай признал причастность, но говорит, что он гражданский

По заявлению замеченный над США аэрообъект действительно прилетел из Китая. Это гражданский аппарат, используемый для научных исследований.

"Мы приняли во внимание соответствующие сообщения и рассматриваем и проверяем ситуацию. Хочу подчеркнуть, что Китай является ответственной страной и всегда строго соблюдает международные законы. Китай не намерен нарушать территорию и воздушное пространство каких-либо суверенных государств", - подчеркнула Мао Нин.

Кроме того, она отметила, что разведывательный аппарат появился над территорией США незапланированно - он просто отклонился от маршрута из-за ветра.

В настоящее время стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен переносит свой визит в Китай. Причиной этого является инцидент с китайским воздушным шаром, который был обнаружен в американском воздушном пространстве.