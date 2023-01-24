Пентагон в шесть раз увеличит производство артснарядов для Украины, - NYT

Производство 155-миллиметровых снарядов в США, которые так нужны Киеву, вырастет до 90 000 в месяц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

По словам издания, Пентагон постарается увеличить производство 155-миллиметровых артиллерийских снарядов на 500 процентов в течение двух лет.

Согласно отчету американской армии, усилия, включающие расширение заводов и привлечение новых производителей, являются частью "самой агрессивной модернизации за почти 40 лет" оборонно-промышленной базы США.

Новые инвестиции в производство артиллерии для Соединенных штатов являются частично уступкой реальности, ведь в то время, как Пентагон сосредоточился на ведении войн с помощью небольшого количества более дорогого, однако высокоточного оружия, Украина в основном полагается на гаубицы, стреляющие неуправляемыми снарядами.

По данным NYT, до полномасштабного вторжения России в Украину производство 14 400 неуправляемых снарядов армией США в месяц было достаточным для американской армии. Но потребность обеспечить вооруженные силы Киева побудила руководителей Пентагона утроить производственные планы в сентябре, а затем снова удвоить их в январе, чтобы они могли производить 90 000 или более снарядов в месяц.