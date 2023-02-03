Розвідувальна куля над США: Китай визнав причетність, але говорить, що вона цивільна

Міністерство закордонних справ Китаю визнало приналежність повітряної кулі, поміченої американськими військовими над США, і повідомило про її цілі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBCnews.
За заявою помічений над США аерооб'єкт дійсно прилетів із Китаю. Це цивільний апарат, який використовується для наукових досліджень.
"Ми взяли до уваги відповідні повідомлення та розглядаємо і перевіряємо ситуацію. Хочу підкреслити, що Китай є відповідальною країною і завжди суворо дотримується міжнародних законів. Китай не має наміру порушувати територію та повітряний простір будь-яких суверенних держав", - підкреслила Мао Нін.
Крім того, вона наголосила на тому, що розвідувальний апарат з'явився над територією США незаплановано - він просто відхилився від маршруту через вітер.
РБК-Україна сьогодні повідомляло, що американські військові виявили над північними штатами США розвідувальну повітряну кулю, яка, ймовірно, належить Китаю. Висотна повітряна куля була помічена в середу над Біллінгсом, штат Монтана. Вона пролетіла над Алеутськими островами, Канадою та Монтаною.
За словами американського військового, для перехоплення аеростату було піднято в небо літаки F-22 Raptor, а також літаки далекого радіолокаційного виявлення. Також про його виявлення повідомили в Пекіні.
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