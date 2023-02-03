Розвідувальна куля над США: Китай визнав причетність, але говорить, що вона цивільна

Міністерство закордонних справ Китаю визнало приналежність повітряної кулі, поміченої американськими військовими над США, і повідомило про її цілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBCnews .

За заявою помічений над США аерооб'єкт дійсно прилетів із Китаю. Це цивільний апарат, який використовується для наукових досліджень.

"Ми взяли до уваги відповідні повідомлення та розглядаємо і перевіряємо ситуацію. Хочу підкреслити, що Китай є відповідальною країною і завжди суворо дотримується міжнародних законів. Китай не має наміру порушувати територію та повітряний простір будь-яких суверенних держав", - підкреслила Мао Нін.

Крім того, вона наголосила на тому, що розвідувальний апарат з'явився над територією США незаплановано - він просто відхилився від маршруту через вітер.