В Пентагоне назвали страны, армии которых являются боевой силой наивысшего уровня
В Пентагоне к армиям, которые являются боевыми единицами наивысшего уровня, относят США, Китай, Францию и РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий высокопоставленного американского генерала в материале Sky News.
По его словам, США больше не рассматривают британскую армию как боевую силу высшего уровня. На второй ступени вместе с Британией на сегодняшний день находятся такие страны, как Германия и Италия.
"У вас нет первого уровня. Это едва ли второй уровень", — сказал американский генерал в разговоре с министром обороны Британии Бену Уоллесу.
По мнению Пентагона, Лондону следует отказаться от политики сокращения военных расходов. Однако на повышение боеспособности британских Сухопутных войск в любом случае понадобится десятилетие.
По данным экспертов Sky News, Великобритании для улучшения положения необходимо увеличить оборонный бюджет как минимум на 3 млрд фунтов. Сейчас он составляет 48,6 млрд фунтов. Также Лондон должен отказаться от сокращения численности армии и смягчить правила закупок оружия.
Ранее мы писали, что несколько американских военных подталкивают Пентагон к согласованию отправки в Украину истребителей F-16 в составе одного из пакетов военной помощи.
Ранее о готовности передать Украине современные самолеты заявили Нидерланды. Известно, что среди стран НАТО уже ведутся дискуссии по истребителям. Вероятно, у Украины есть шанс получить F-16, но переговоры могут быть более противоречивым, чем дискуссии о танках.
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