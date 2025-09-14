ua en ru
Вс, 14 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Потери противника на 14 сентября: Генштаб предоставил свежую статистику

Украина, Воскресенье 14 сентября 2025 07:20
UA EN RU
Потери противника на 14 сентября: Генштаб предоставил свежую статистику Иллюстративное фото: Генштаб обновил потери РФ за последние сутки (GettyImages)
Автор: RBC.UA

Генеральный штаб обнародовал ориентировочные данные о потерях противника с начала полномасштабного вторжения. Статистика охватывает период с 24 февраля 2022 года по 14 сентября 2025 года, включая личный состав и военную технику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генерального штаба Украины.

По информации Генштаба, общие боевые потери противника за период с 24 февраля 2022 года по 14 сентября 2025 года оцениваются примерно в 1 094 610 человек личного состава, что на 880 больше по сравнению с предыдущей отчетностью за 13 сентября.

Среди утраченной техники отмечаются 11 184 танка (+3), 23 267 боевых бронемашин, 32 749 артиллерийских систем (+42) и 1 487 реактивных систем залпового огня (+1).

Кроме того, противник потерял 1 217 средств ПВО, 422 самолета и 341 вертолет. Данные также включают 59 086 оперативно-тактических беспилотников (+261), 3 718 крылатых ракет, 28 кораблей и катеров, а также одну подводную лодку.

Автомобильная техника и цистерны с ПММ составили 61 614 единиц (+102), спецтехника — 3 964 единицы. Эти ориентировочные данные отражают масштаб разрушений в рядах вооруженных сил противника и служат базой для анализа эффективности оборонных операций Украины.

Потери противника на 14 сентября: Генштаб предоставил свежую статистику

Напомним, что президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что конфликт России против Украины продемонстрировал необходимость готовности всего Европейского Союза к обороне. Литва в этом плане служит примером: в 2025 году страна направляет на оборонные нужды 4% ВВП и планирует увеличить расходы до более чем 5% в 2026 году.

Отметим, что президент США Дональд Трамп отметил, что окончание войны в Украине оказалось более трудной задачей, чем он предполагал. Он подчеркнул, что ранее завершил семь конфликтов, и выразил мнение, что украинский конфликт ожидает аналогичная ситуация.

Читайте РБК-Украина в Google News
Генштаб ВСУ Война в Украине
Новости
Взрыв на Киевщине: появились первые детали от власти
Взрыв на Киевщине: появились первые детали от власти
Аналитика
Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России