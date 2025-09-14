Потери противника на 14 сентября: Генштаб предоставил свежую статистику

Генеральный штаб обнародовал ориентировочные данные о потерях противника с начала полномасштабного вторжения. Статистика охватывает период с 24 февраля 2022 года по 14 сентября 2025 года, включая личный состав и военную технику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генерального штаба Украины.

По информации Генштаба, общие боевые потери противника за период с 24 февраля 2022 года по 14 сентября 2025 года оцениваются примерно в 1 094 610 человек личного состава, что на 880 больше по сравнению с предыдущей отчетностью за 13 сентября.

Среди утраченной техники отмечаются 11 184 танка (+3), 23 267 боевых бронемашин, 32 749 артиллерийских систем (+42) и 1 487 реактивных систем залпового огня (+1).

Кроме того, противник потерял 1 217 средств ПВО, 422 самолета и 341 вертолет. Данные также включают 59 086 оперативно-тактических беспилотников (+261), 3 718 крылатых ракет, 28 кораблей и катеров, а также одну подводную лодку.

Автомобильная техника и цистерны с ПММ составили 61 614 единиц (+102), спецтехника — 3 964 единицы. Эти ориентировочные данные отражают масштаб разрушений в рядах вооруженных сил противника и служат базой для анализа эффективности оборонных операций Украины.