Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Разведчики отправили оккупантам "горячие" послания ко Дню независимости Украины (видео)

Фото: бойцы ГУР прислали оккупантам послание ко Дню независимости Украины (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские разведчики ко Дню независимости отправили россиянам послание. Воины массово доставили россиянам "полевую почту".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны в Telegram.


Бойцы ГУР отправили оккупантам листовки-послания на разных направлениях фронта. Для этого защитники использовали дроны, воздушные пули и реактивные системы залпового огня.

В послании разведчиков содержалось напоминание захватчикам о неотвратимом финале их существования.

Фото: послание ГУР для оккупантов (t.me/DIUkraine)

 

Ситуация на фронте

По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки на фронте зафиксировали 179 боевых столкновений. Больше всего атак зафиксировано на Лиманском, Краматорском, Покровском и Новопавловском направлениях.

Напомним, накануне в ВСУ сообщили, что восстановили контроль над селом Зеленый Гай в Донецкой области.

Также ранее украинские воины зачистили шесть пунктов в Донецкой области. Силы обороны продолжают стабилизационные действия на так называемом Добропольском выступе.

Главное управление разведкиГУРВойна в Украине