Где ВСУ сдерживают наибольший натиск: Генштаб обновил карту боев

Воскресенье 24 августа 2025 08:34
Где ВСУ сдерживают наибольший натиск: Генштаб обновил карту боев Фото: Генштаб обновил данные о фронте за последние сутки (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

За прошедшие сутки зафиксировано 179 боевых столкновений. Силы обороны отбили сотни атак на ключевых направлениях фронта, тогда как враг продолжал обстрелы и применение авиации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

По данным Генштаба, в течение 23 августа российские войска совершили 61 авиационный удар, сбросив 142 управляемые авиабомбы, провели 4363 обстрела, в том числе 61 - из реактивных систем залпового огня, и привлекли 3930 дронов-камикадзе.

В ответ украинская авиация и артиллерия поразили два района сосредоточения живой силы и техники, артиллерийское средство и пункт управления противника.

Направления боевых действий

Северо-Слобожанское и Курское направления. Украинские защитники отбили 4 атаки. Враг нанес 8 авиаударов (25 КАБов) и совершил 176 обстрелов.

Где ВСУ сдерживают наибольший натиск: Генштаб обновил карту боев

Южно-Слобожанское направление. Захватчики 10 раз пытались прорвать оборону в районах Волчанска, Амбарного, Каменки и в сторону Зеленого.

Где ВСУ сдерживают наибольший натиск: Генштаб обновил карту боев

Купянское направление. Произошло 6 атак - в районах Загрызово и в направлении Купянска.

Где ВСУ сдерживают наибольший натиск: Генштаб обновил карту боев

Лиманское направление. Зафиксировано 20 атак в районах Грековки, Редкодуба, Карповки, Колодезей, Мирного, а также в направлении Шандриголово, Дроновки и Серебрянки.

Где ВСУ сдерживают наибольший натиск: Генштаб обновил карту боев

Северское направление. Враг совершил 12 попыток наступления в районах Григорьевки, Переездного, Федоровки и в направлении Северска.

Где ВСУ сдерживают наибольший натиск: Генштаб обновил карту боев

Краматорское направление. Состоялось 16 боестолкновений возле Часового Яра и в направлениях Маркового, Ступочек, Предтечино и Белой Горы.

Где ВСУ сдерживают наибольший натиск: Генштаб обновил карту боев

Торецкое направление. Российские войска провели 10 атак возле Щербиновки и в направлении Плещеевки, Катериновки, Полтавки и Попового Яра.

Где ВСУ сдерживают наибольший натиск: Генштаб обновил карту боев

Покровское направление. Это был самый горячий сектор - 52 штурмовых действия вблизи Маяка, Никаноровки, Нового Шахматного, Красного Лимана, Новоэкономического, Миролюбовки, Сухого Яра, Лисовки, Звериного, Котлиного, Удачного, Орехового, Новоукраинки и в направлениях Владимировки, Родинского, Покровска, Балагана, Молодецкого, Филиала.

Где ВСУ сдерживают наибольший натиск: Генштаб обновил карту боев

Новопавловское направление. Зафиксировано 33 атаки в районах Свободного Поля, Малиевки, Воскресенки, Темировки, Ольговки и в сторону Филиалы, Ивановки, Запорожского.

Где ВСУ сдерживают наибольший натиск: Генштаб обновил карту боев

Гуляйпольское направление. Боевых столкновений не было.

Где ВСУ сдерживают наибольший натиск: Генштаб обновил карту боев

Ореховское направление. Украинские силы отбили одну атаку в районе Каменского.

Где ВСУ сдерживают наибольший натиск: Генштаб обновил карту боев

Приднепровское направление. Враг совершил 2 неудачные попытки наступления.

Где ВСУ сдерживают наибольший натиск: Генштаб обновил карту боев

Волынское и Полесское направления. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

Потери армии РФ

Напомним, что за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 910 человек.

Также украинские воины обезвредили три боевые бронированные машины, 40 артиллерийских систем, одно средство противовоздушной обороны, 121 беспилотный летательный аппарат и 81 единицу автомобильной техники оккупантов.

