Розвідники надіслали окупантам "гарячі" послання до Дня незалежності України (відео)

Українські розвідники до Дня незалежності надіслали росіянам посланням. Воїни масово доставили росіянам "польову пошту".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони в Telegram.
Бійці ГУР відправили окупантам листівки-послання на різних напрямках фронту. Для цього захисники використали дрони, повітряні кулі та реактивні системи залпового вогню.
У посланні розвідників містилося нагадування загарбникам про невідворотний фінал їхнього існування.
Фото: послання ГУР для окупантів (t.me/DIUkraine)
За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу на фронті зафіксували 179 бойових зіткнень. Найбільше атак зафіксовано на Лиманському, Краматорському, Покровському та Новопавлівському напрямках.
Нагадаємо, напередодні у ЗСУ повідомили, що відновили контроль над селом Зелений Гай у Донецькій області.
Також раніше українські воїни зачистили шість пунктів у Донецькій області. Сили оборони продовжують стабілізаційні дії на так званому Добропільському виступі.