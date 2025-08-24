Розвідники надіслали окупантам "гарячі" послання до Дня незалежності України (відео)

Ситуація на фронті

За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу на фронті зафіксували 179 бойових зіткнень. Найбільше атак зафіксовано на Лиманському, Краматорському, Покровському та Новопавлівському напрямках.

Нагадаємо, напередодні у ЗСУ повідомили, що відновили контроль над селом Зелений Гай у Донецькій області.

Також раніше українські воїни зачистили шість пунктів у Донецькій області. Сили оборони продовжують стабілізаційні дії на так званому Добропільському виступі.