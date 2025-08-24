ua en ru
Вс, 24 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Разведчики отправили оккупантам "горячие" послания ко Дню независимости Украины (видео)

Украина, Воскресенье 24 августа 2025 16:04
UA EN RU
Разведчики отправили оккупантам "горячие" послания ко Дню независимости Украины (видео) Фото: бойцы ГУР прислали оккупантам послание ко Дню независимости Украины (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские разведчики ко Дню независимости отправили россиянам послание. Воины массово доставили россиянам "полевую почту".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны в Telegram.


Бойцы ГУР отправили оккупантам листовки-послания на разных направлениях фронта. Для этого защитники использовали дроны, воздушные пули и реактивные системы залпового огня.

В послании разведчиков содержалось напоминание захватчикам о неотвратимом финале их существования.
Разведчики отправили оккупантам &quot;горячие&quot; послания ко Дню независимости Украины (видео)
Фото: послание ГУР для оккупантов (t.me/DIUkraine)

Ситуация на фронте

По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки на фронте зафиксировали 179 боевых столкновений. Больше всего атак зафиксировано на Лиманском, Краматорском, Покровском и Новопавловском направлениях.

Напомним, накануне в ВСУ сообщили, что восстановили контроль над селом Зеленый Гай в Донецкой области.

Также ранее украинские воины зачистили шесть пунктов в Донецкой области. Силы обороны продолжают стабилизационные действия на так называемом Добропольском выступе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Главное управление разведки ГУР Война в Украине
Новости
СБУ и ССО "поздравили" российскую Усть-Лугу с Днем независимости Украины, - источники
СБУ и ССО "поздравили" российскую Усть-Лугу с Днем независимости Украины, - источники
Аналитика
Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"