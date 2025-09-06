Разведчики не дали оккупантам прорваться в Днепропетровскую область: видео ударов ГУР
Украинские разведчики не дали российским оккупантам прорваться в Днепропетровскую область. Защитники разбомбили вражеские укрытия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР Минобороны в Telegram.
На кадрах зафиксирована работа спецназовцев ГУР подразделения "Братство".
"Бойцы подразделения "Братство" из состава "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины сорвали планы московитов прорваться к границам Днепропетровской области", - говорится в сообщении.
Как отмечается, россияне малыми группами пытались пройти за линию соприкосновения и занять огневые позиции в зданиях для накопления сил и дальнейших атак на украинские позиции.
Разведчики уничтожили вражеские укрытия на территории Донецкой области, а оккупанты были демилитаризованы штурмовиками "Братства".
Бои на границе Днепропетровской области
Напомним, что в течение последних месяцев российские оккупанты пытаются закрепиться в Днепропетровской области. Как известно, враг малыми группами пытается прорваться и закрепиться в населенных пунктах на админгранице Донецкой и Днепропетровской областей.
Недавно в ВСУ отмечали, что не стоит разрешать россиянам закрепиться хотя бы в одном населенном пункте Днепропетровщины. Оккупанты используют это как свою "победу".
Также сообщалось, что оккупанты якобы захватили села Запорожское и Новогеоргиевка на Днепропетровщине. По словам представителя ОСГВ "Днепр", россияне пытаются закрепиться там, но их уничтожают.