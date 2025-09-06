ua en ru
Разведчики не дали оккупантам прорваться в Днепропетровскую область: видео ударов ГУР

Днепропетровская область, Суббота 06 сентября 2025 10:14
Разведчики не дали оккупантам прорваться в Днепропетровскую область: видео ударов ГУР Фото: бойцы ГУР не дали оккупантам прорваться в Днепропетровскую область (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские разведчики не дали российским оккупантам прорваться в Днепропетровскую область. Защитники разбомбили вражеские укрытия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР Минобороны в Telegram.

На кадрах зафиксирована работа спецназовцев ГУР подразделения "Братство".

"Бойцы подразделения "Братство" из состава "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины сорвали планы московитов прорваться к границам Днепропетровской области", - говорится в сообщении.

Как отмечается, россияне малыми группами пытались пройти за линию соприкосновения и занять огневые позиции в зданиях для накопления сил и дальнейших атак на украинские позиции.

Разведчики уничтожили вражеские укрытия на территории Донецкой области, а оккупанты были демилитаризованы штурмовиками "Братства".

Бои на границе Днепропетровской области

Напомним, что в течение последних месяцев российские оккупанты пытаются закрепиться в Днепропетровской области. Как известно, враг малыми группами пытается прорваться и закрепиться в населенных пунктах на админгранице Донецкой и Днепропетровской областей.

Недавно в ВСУ отмечали, что не стоит разрешать россиянам закрепиться хотя бы в одном населенном пункте Днепропетровщины. Оккупанты используют это как свою "победу".

Также сообщалось, что оккупанты якобы захватили села Запорожское и Новогеоргиевка на Днепропетровщине. По словам представителя ОСГВ "Днепр", россияне пытаются закрепиться там, но их уничтожают.

