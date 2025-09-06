Разведчики не дали оккупантам прорваться в Днепропетровскую область: видео ударов ГУР

Фото: бойцы ГУР не дали оккупантам прорваться в Днепропетровскую область (Getty Images)

Украинские разведчики не дали российским оккупантам прорваться в Днепропетровскую область. Защитники разбомбили вражеские укрытия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР Минобороны в Telegram.

На кадрах зафиксирована работа спецназовцев ГУР подразделения "Братство". "Бойцы подразделения "Братство" из состава "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины сорвали планы московитов прорваться к границам Днепропетровской области", - говорится в сообщении. Как отмечается, россияне малыми группами пытались пройти за линию соприкосновения и занять огневые позиции в зданиях для накопления сил и дальнейших атак на украинские позиции. Разведчики уничтожили вражеские укрытия на территории Донецкой области, а оккупанты были демилитаризованы штурмовиками "Братства".