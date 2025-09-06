Розвідники не дали окупантам прорватися до Дніпропетровщини: відео ударів ГУР

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР Міноборони в Telegram.

Як зазначається, росіяни малими групами намагалися пройти за лінію зіткнення та зайняти вогневі позиції в будівлях для накопичення сил і подальших атак на українські позиції.

"Бійці підрозділу "Братство" зі складу "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України зірвали плани московитів прорватися до кордонів Дніпропетровської області", - йдеться у повідомленні.

Бої на кордоні Дніпропетровської області

Нагадаємо, що протягом останніх місяців російські окупанти намагаються закріпитися в Дніпропетровській області. Як відомо, ворог малими групами намагається прорватися і закріпитися в населених пунктах на адмінкордоні Донецької та Дніпропетровської областей.

Нещодавно у ЗСУ зазначали, що не варто дозволяти росіянам закріпитися хоча б в одному населеному пункті Дніпропетровщини. Окупанти використають це як свою "перемогу".

Також повідомлялося, що окупанти нібито захопили села Запорізьке та Новогеоргіївка на Дніпропетровщині. За словами речника ОСУВ "Дніпро", росіяни намагаються закріпитися там, але їх знищують.