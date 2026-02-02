Когда закончится война? Украинцы дали свой прогноз

Украинцы все меньше верят в скорое завершение войны с Россией. Только каждый пятый надеется на завершение до середины 2026-го.

По результатам последнего опроса КМИС, только 20% украинцев ожидают, что война с Россией завершится в ближайшие недели или до середины 2026 года.

При этом 18% прогнозируют конец конфликта во второй половине 2026 года, а 43% считают, что война продлится до 2027 года или дольше. Еще 19% опрошенных затруднились дать конкретный ответ.

Для сравнения, в сентябре-октябре 2025 года 33% украинцев надеялись на завершение войны до середины 2026 года, в декабре 2025-го таких было 26%. То есть со временем все меньше граждан рассчитывают на скорый конец конфликта.

Фото: данные опроса КМИС (скриншот)

Опрос также отражает отношение украинцев к переговорам и их ожидания результативности, а также самооценку устойчивости населения, что важно на фоне сложных погодных условий и значительных разрушений энергетической инфраструктуры страны.

Три возможных сценария развития войны в Украине на 2026 год

Недавно издание Wall Street Journal смоделировало три основных сценария развития войны в Украине на 2026 год. Аналитики отмечают, что конфликт будет продолжаться до тех пор, пока одна из сторон не исчерпает ресурсы или волю к борьбе.

Первый сценарий: война на истощение продолжается дальше. В этом случае обе стороны продолжают вести активные боевые действия, пытаясь ослабить оппонента и выдержать давление длительного конфликта.

Второй сценарий: истощение Украины под давлением. Здесь предполагается, что экономические, военные и социальные расходы для Украины растут, что создает дополнительное давление на государство и население.

Третий сценарий: усталость России от милитаризации. По этому сценарию длительная военная активность и ресурсная нагрузка приводят к истощению со стороны РФ, что может повлиять на дальнейшее развитие конфликта.

По оценкам аналитиков Американского института изучения войны, даже в случае территориальных уступок со стороны Украины это не остановит агрессивные действия Российской Федерации.