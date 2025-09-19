ua en ru
Пт, 19 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Путин считает, что Россия может выиграть войну на истощение, - ISW

Россия, Пятница 19 сентября 2025 08:15
UA EN RU
Путин считает, что Россия может выиграть войну на истощение, - ISW Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российское военное командование продолжает демонстрировать приверженность теории победы президента Владимира Путина, согласно которой Россия способна выиграть войну на истощение против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

В отчете напомнили заявление Путина в четверг, 18 сентября, о том, что на украинском фронте находятся более 700 тысяч российских военнослужащих. А 17 сентября начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил, что российские войска наступают "практически на всех фронтах" войны.

Эксперты ISW убеждены, что такие месседжи Путина и Герасимова соответствуют общей теории победы, согласно которой Россия имеет ресурсы и боевые возможности для бесконечного постепенного продвижения и таким образом победы Украины в войне на истощение.

По мнению аналитиков, эта концепция основана на предположении, что Россия сможет пережить поддержку Украины со стороны стран Запада и истощить способность Сил обороны сопротивляться агрессии.

В Институте напомнили неоднократные заявления Путина о том, что он считает возможным достижение своих военных целей на поле боя, даже если продвижение российских войск является медленным.

По мнению диктатора, его армия сможет использовать численное превосходство личного состава и ресурсов для истощения ВСУ.

"Последние заявления Путина и Герасимова являются частью более широких усилий Кремля заставить Украину и Запад немедленно пойти на уступки его максималистским требованиям, апеллируя к страху, что победа России якобы неизбежна и что российская агрессия в будущем будет только усиливаться", - убеждены в ISW.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин заявил, что в войне против Украины на стороне России воюют 700 тысяч человек.

Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что Путин его подвел, ведь до сих пор не согласился закончить войну.

Глава Белого дома также надеется на скорое завершение войны и пообещал "хорошие новости".

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп
Новости
Путин теряет больше людей, чем убивает, - Трамп
Путин теряет больше людей, чем убивает, - Трамп
Аналитика
Логистика для Донбасса. Почему РФ нацелилась на Купянск и удается ли ВСУ держать город
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Логистика для Донбасса. Почему РФ нацелилась на Купянск и удается ли ВСУ держать город