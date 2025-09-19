Путин считает, что Россия может выиграть войну на истощение, - ISW
Российское военное командование продолжает демонстрировать приверженность теории победы президента Владимира Путина, согласно которой Россия способна выиграть войну на истощение против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
В отчете напомнили заявление Путина в четверг, 18 сентября, о том, что на украинском фронте находятся более 700 тысяч российских военнослужащих. А 17 сентября начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил, что российские войска наступают "практически на всех фронтах" войны.
Эксперты ISW убеждены, что такие месседжи Путина и Герасимова соответствуют общей теории победы, согласно которой Россия имеет ресурсы и боевые возможности для бесконечного постепенного продвижения и таким образом победы Украины в войне на истощение.
По мнению аналитиков, эта концепция основана на предположении, что Россия сможет пережить поддержку Украины со стороны стран Запада и истощить способность Сил обороны сопротивляться агрессии.
В Институте напомнили неоднократные заявления Путина о том, что он считает возможным достижение своих военных целей на поле боя, даже если продвижение российских войск является медленным.
По мнению диктатора, его армия сможет использовать численное превосходство личного состава и ресурсов для истощения ВСУ.
"Последние заявления Путина и Герасимова являются частью более широких усилий Кремля заставить Украину и Запад немедленно пойти на уступки его максималистским требованиям, апеллируя к страху, что победа России якобы неизбежна и что российская агрессия в будущем будет только усиливаться", - убеждены в ISW.
Напомним, российский диктатор Владимир Путин заявил, что в войне против Украины на стороне России воюют 700 тысяч человек.
Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что Путин его подвел, ведь до сих пор не согласился закончить войну.
Глава Белого дома также надеется на скорое завершение войны и пообещал "хорошие новости".