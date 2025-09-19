Путин считает, что Россия может выиграть войну на истощение, - ISW

Российское военное командование продолжает демонстрировать приверженность теории победы президента Владимира Путина, согласно которой Россия способна выиграть войну на истощение против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

В отчете напомнили заявление Путина в четверг, 18 сентября, о том, что на украинском фронте находятся более 700 тысяч российских военнослужащих. А 17 сентября начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил, что российские войска наступают "практически на всех фронтах" войны.

Эксперты ISW убеждены, что такие месседжи Путина и Герасимова соответствуют общей теории победы, согласно которой Россия имеет ресурсы и боевые возможности для бесконечного постепенного продвижения и таким образом победы Украины в войне на истощение.

По мнению аналитиков, эта концепция основана на предположении, что Россия сможет пережить поддержку Украины со стороны стран Запада и истощить способность Сил обороны сопротивляться агрессии.

В Институте напомнили неоднократные заявления Путина о том, что он считает возможным достижение своих военных целей на поле боя, даже если продвижение российских войск является медленным.

По мнению диктатора, его армия сможет использовать численное превосходство личного состава и ресурсов для истощения ВСУ.

"Последние заявления Путина и Герасимова являются частью более широких усилий Кремля заставить Украину и Запад немедленно пойти на уступки его максималистским требованиям, апеллируя к страху, что победа России якобы неизбежна и что российская агрессия в будущем будет только усиливаться", - убеждены в ISW.