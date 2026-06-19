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Израиль и "Хезболла" договорились о перемирии после сорванной сделки с Ираном, - СМИ

16:56 19.06.2026 Пт
2 мин
Кто выступил посредником в достижении прекращения огня?
aimg Валерий Ульяненко
Израиль и "Хезболла" договорились о перемирии после сорванной сделки с Ираном, - СМИ Фото: израильские военные (Getty Images)
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В пятницу, 19 июня, Израиль и "Хезболла" договорились о перемирии после вспышки конфликта в Ливане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента Axios Барака Равида в X и Reuters.

"Высокопоставленный американский чиновник сообщил мне: Израиль и "Хезболла" договорились о возобновлении режима прекращения огня в Ливане, которое начнётся в 16:00 (совпадает с Киевом, - ред.) по местному времени", - написал Равид.

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Он отметил, что новое соглашение было достигнуто при посредничестве США и Катара после переговоров с Израилем и Ираном.

Reuters сообщило, что американо-иранские переговоры в Швейцарии, запланированные на сегодня, были отменены из-за обострения боевых действий в Ливане.

"Мы понимаем, что после сегодняшней перестрелки Израиль и "Хезболла" находятся в состоянии прекращения огня", - заявил американский чиновник.

Отмечается, что Иран, по словам высокопоставленного представителя "Хезболлы", сообщил, что переговоры с США не могут продолжаться без всеобъемлющего прекращения огня.

Представитель МИД Ирана не упомянул о переговорах, но заявил, что США несут прямую ответственность за израильские нападения на Ливан. Он отметил, что Тегеран примет все необходимые меры для защиты своих интересов.

Напомним, в ночь на 18 июня президент США Дональд Трамп объявил о достижении рамочного соглашения между Вашингтоном и Тегераном. Стороны смогли согласовать все ключевые вопросы и утвердили договоренности в дистанционном формате.

После этого Трамп приказал полностью приостановить проведение морских операций в иранских портах и прилегающих водах.

В течение ближайших 60 дней США и Иран должны разработать и согласовать полноценное мирное соглашение. Одной из центральных тем переговоров станет вопрос об иранской ядерной программе.

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