Разведка США не видит признаков скорого краха режима Ирана, - Axios
Представители разведывательных служб США считают, что режим Ирана переживает глубокий кризис, однако признаков его скорого краха нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.
По словам трех источников, в четверг в Комитете по разведке Палаты представителей США состоялось закрытое слушание.
На этой встрече директор ЦРУ Джон Рэтклифф и директор Разведуправления Минобороны генерал Джеймс Адамс заявили, что иранский режим переживает глубокий кризис в сфере управления и контроля, но признаков неминуемого краха нет.
Два высокопоставленных иранских чиновника рассказали Axios, что убийство Али Лариджани (секретаря Высшего совета нацбезопасности) расширило вакуум власти, добавив, что его заполняет в основном Корпус страданий исламской революции.
Также они говорят, что возвышение (избрание верховным лидером Ирана) сына Хаменеи Моджтабы стало возможным благодаря его тесным связям КСИР, который оказывает огромное влияние на экономику, политику и безопасность Ирана, а также фактически правит страной.
"КСИР захватывает Иран, и они безумны. Они крайне идеологически настроены и готовы умереть и встретиться лицом к лицу с Хаменеи-старшим", - сказал арабский чиновник.
Возвращаясь к докладу разведки США, Рэдклифф и Адамс подчеркнули, что еще слишком рано говорить о том, сможет ли режим Ирана пережить войну и потерю стольких высокопоставленных лидеров.
Израиль в свою очередь дал ясно понять, что создание основные для смены режима является одной из его военных целей.
"Мы считаем, что чем сильнее мы будем усиливать внешнее давление на них, тем сильнее будет внутреннее давление. Чем чаще это будет происходить, тем выше вероятность краха режима", - сказал изданию высокопоставленный израильский чиновник.
Спорное руководство Ирана
Напомним, что Израиль и США в рамках военной кампании против Ирана устранили фактически всю верхушку власти иранского режима.
Вскоре новым верховным лидером Ирана был избран Моджтаба Хаменеи, сын прошлого лидера Али. Однако и тут есть вопросы. В частности, 20 марта Моджтаба сделал уже второе заявление с момента избрания, но при этом ни разу не появлялся на публике. Вчерашнее обращение лишь усилило подозрение о его состоянии.
Ранее в СМИ уже была информация, что из-за ранений ему требовалась срочная операция. В связи с этим, а также на фоне угрозы новых ударов - его тайно доставили в Москву и сейчас он якобы лечится в одной из резиденций Путина.
Тем временем ЦРУ и Моссад пытаются выяснить, где находится Моджтаба и какого его реальное состояние здоровья.