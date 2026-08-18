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Готова ли РФ к миру и что Кремль готовит на фронте: интервью с Вадимом Скибицким, ГУР

07:00 18.08.2026 Вт
9 мин
Будет ли новая мобилизация в РФ, наступление с Севера и что Путин планирует до конца года
aimg Ульяна Безпалько
Готова ли РФ к миру и что Кремль готовит на фронте: интервью с Вадимом Скибицким, ГУР Фото: заместитель начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скибицкий (РБК-Украина, Виталий Носач)
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Москва продолжает наступательные действия и ужесточает атаки на украинскую инфраструктуру. При этом ключевой вопрос для Кремля на ближайшие месяцы – хватит ли ему войск для реализации своих замыслов и целей.

Что Путин планирует на фронте, какие объекты под риском атак осенью и зимой, есть ли угроза наступления с Севера и возможна ли новая мобилизация в РФ – во второй части интервью РБК-Украина с заместителем начальника ГУР МО генерал-майором Вадимом Скибицким. Первую часть читайте здесь.

Главное:

  • Прекращение огня. На фронте нет признаков готовности России прекратить огонь и начать переговоры. РФ до конца года не планирует договоренности и подписание мирного соглашения.
  • Осенне-зимняя кампания ударов. Россия продолжит бить по ОПК, военным объектам, энергетике, логистике и АЗС. Зимой наиболее уязвимыми будут оставаться электроэнергия и отопление, под угрозой газовая инфраструктура.
  • Мобилизация в РФ. В ГУР не исключают, что Путин может провести новую волну мобилизации после выборов. Без нее, учитывая большие потери, Россия не может сформировать новые соединения, в частности, превратить имеющиеся бригады в дивизии.
  • Наступление с Севера. Теоретически Россия может приступить к наступательным действиям с Севера в этом году, однако сейчас нет ни условий и индикаторов подготовки такой операции, ни необходимых для нее войск. В случае мобилизации РФ может сформировать ударную группировку ближе к февралю, в начале следующего года.
  • Проблемы с личным составом. Потери российской армии уже превышают месячный набор по контракту, в июле – это не менее 40 тысяч убитыми и ранеными, тогда как контракт заключило около 39 тысяч.

На поле боя Россия пока не показывает признаков того, что собирается останавливать войну. Москва, напротив, усиливает обстрелы и продолжает наступательные действия, пытаясь к концу года продвинуться к своим целям.

Подробнее о нынешней тактике российских атак и арсенале их вооружения – ракет и ударных дронов – мы говорили в первой части интервью с заместителем начальника ГУР МО генерал-майором Вадимом Скибицким.

В этой – о том, чего Путин хочет достичь до конца года, будет ли новая мобилизация в РФ, насколько реальна угроза наступления с Севера и как украинские удары по тылу влияют на противника.

– На днях советник ОП Михаил Подоляк заявил, что президент Владимир Зеленский предлагает Путину перемирие в воздухе, закончить удары по энергетике, заморозить войну на линии фронта и начать тяжелые переговоры, и что он также готов к встрече. Президент также ранее говорил об этом в разных выступлениях и заявлениях. А что говорят данные разведки о намерениях Москвы?

– Аналитики ГУР МО Украины в своем анализе исходят из того, что на поле боя нет никаких признаков, указывающих на готовность россии прекратить огонь и начать нормальные переговоры. Их планы такие и это то, что они говорят: до конца этого года никаких договоренностей и подписания мирного соглашения не будет.

Путин хочет достичь тех целей, которые он поставил перед собой – это прежде всего Донецкая и Луганская области. В планах их генерального штаба завершить захват Донецкой области до конца этого года.

– К чему нам готовиться в плане обстрелов осенью и зимой? Какой может быть тактика России и на каких объектах они будут концентрироваться?

– По данным военной разведки, объекты останутся те же – это ОПК, военные объекты, энергетика, система логистики, АЗС. Как мы видим сейчас, они бьют не только по военным, но и гражданским объектам. Зимой наше уязвимое место – электроэнергия и отопление, поэтому они тоже могут оказаться под атакой.

К примеру, не так давно россияне разработали беспилотник, который предназначен для поражения электроопор – ЛЭПов. В его крыльях заложен взрывной элемент, способный перерезать металл.

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Мы делаем свои выводы по анализу разведывательной деятельности противника на нашей территории, в том числе с использованием космических аппаратов, осуществляющих разведку объектов критической инфраструктуры по всей Украине.

Вице-премьер-министр Денис Шмигаль недавно предупреждал о рисках водоснабжения, и такая угроза есть. Это один из критических элементов.

Кроме того, под угрозой осенью-зимой снова может оказаться наша газотранспортная система и добыча газа в Полтавской и Харьковской областях, которые противник уже атаковал раньше.

– А мосты через Днепр есть ли у них в планах?

– Это тоже критическая инфраструктура, поэтому мы понимаем, насколько важной является задача военной разведки Украины по получению упреждающей информации о планах агрессора на этом направлении.

Российские войска в последнее время бьют по мостам в прифронтовых областях – Сумской, Харьковской, Черниговской. Они системно атакуют критически важные мосты в Затоке и Маяках, которые являются очень важными элементами нашей транспортной системы.

Готова ли РФ к миру и что Кремль готовит на фронте: интервью с Вадимом Скибицким, ГУР Фото: ГУР о том, планирует ли РФ вести переговоры и подписывать мирное соглашение до конца года (коллаж РБК-Украина)

Когда объект становится наиболее критическим для нас, тогда враг начинает по нему работать.

– Видит ли ГУР признаки подготовки России к новой наступательной операции с Севера в Черниговской или в Киевской области?

– Это будет зависеть от мобилизации в РФ, а будет ли мобилизация – мы увидим только после выборов. Проявятся индикаторы и разведывательные признаки мобилизационных мероприятий, скрытую мобилизацию в наше время провести невозможно. Но противник, так или иначе, готов к ней, ведь есть действующий указ Путина еще с 2022 года.

До выборов они будут пытаться показывать какие-либо достижения на тех участках фронта, где они могут что-то сделать. А уже после – возможно, будет мобилизация.

– То есть в этом году возможно наступление на Киевскую или Черниговскую области?

– У россиян есть опыт проведения такой мобилизации, и мы его понимаем. Они начали частичную мобилизацию во второй половине октября 2022 года. Боевые подразделения, которые могли реально вступить в бой, были на фронте в январе 2023-го, какая-то часть была еще в декабре.

Давайте вспомним, когда они начинали наступление на Киев – 24 февраля 2022 года.

То есть если агрессор в этом году проведет новую волну мобилизации – они могут подготовить мощную ударную группировку ближе к февралю, в начале следующего года. А это не исключает, что российское командование может организовать такую операцию в феврале, зная любовь путина к символическим датам.

Но эти графики будут зависеть от того, сколько людей они будут мобилизировать и будет ли вообще мобилизация.

Может ли противник начать наступательные действия с Севера в этом году? Теоретически да, но на практике нет условий, индикаторов, показывающих, что они готовы к этой операции, нет войск для этого.

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По данным ГУР у противника сейчас потери в армии превышают месячный набор по контракту. К примеру, в июне их общие потери были на уровне 39 тысяч, из которых около 60% – убитыми и пропавшими без вести, июль – не менее 40 тысяч убитыми и ранеными. При этом в июне с министерством обороны рф подписали договор 36 тысяч, а в июле – около 39 тысяч человек.

– Какова численность российской группировки, воюющей против Украины?

– Это 670 тысяч боевого компонента и 65 тысяч личного состава в оперативном резерве. Это количество почти не меняется.

– То есть мобилизация им, так или иначе, необходима?

– Без мобилизации они не могут сформировать новые соединения. Российское командование планирует на основе существующих боевых бригад сформировать дивизии, но недостаточно личного состава для этого.

Россияне также столкнулись с проблемой при комплектовании сил беспилотных систем. Их военное командование считало, что все студенты побегут туда, а в реальности у них выполнение плана по набору сил БпС – всего лишь 30%. Они пытаются забирать личный состав из других видов и родов войск, но в целом набор проваливается.

Готова ли РФ к миру и что Кремль готовит на фронте: интервью с Вадимом Скибицким, ГУР Фото: ГУР о возможности и угрозах наступления россиян с Севера (коллаж РБК-Украина)

По данным военной разведки, Москва поставила план на этот год – рекрутировать 409 тысяч. При этом Путин принял закон о сокращении перечня преступлений, запрещающих заключать контракты на войну.

По сути, под ограничением остались "предатели родины", педофилы и политические заключенные. Все остальные – убийцы, насильники, члены ОПГ, наркоторговцы – могут подписывать контракты. И на сегодняшний день из этой категории уже 28 тысяч заключили контракты.

И, как правило, россияне во второй половине года увеличивают планы по контрактам. Сейчас набор контрактников немного просел – он на уровне 98%, но столько подписали контракт, добровольно.

– Мобилизация, если она будет, тоже будет проходить добровольно, не из-под палки?

– Там нет демократии, все пойдут в армию – увидите.

– Как влияют наши middle- и deepstrike удары на РФ?

– Чего боится сейчас режим Путина? Что наши deepstrike занимают второе место среди вопросов, которые больше всего беспокоят тамошнее население. Первый вопрос – это уровень жизни. Это уже не говоря о том, как наши атаки на российские НПЗ снизили доходы бюджета и крупного бизнеса. Теперь у них проблема, как вывозить сырую нефть.

Когда наши deepstrike вышли в соцопросе на второе место – это свидетельствует об их реальном влиянии.

Если говорить о middlestrike – это нарушение всей логистики в Крыму, на оккупированных территориях Юга. Подразделения ГУР уничтожают средства, которые не позволяли нам наносить прицельные удары по военным объектам врага – например, российские РЛС, средства ПВО, элементы системы управления войсками и оружием. В наших условиях это один из самых эффективных способов противостоять такому сильному противнику, как Россия.

– Какие военные угрозы со стороны России для стран НАТО ГУР считает наиболее реальными – и в какой временной перспективе?

– На сегодняшний день мы считаем наиболее реальными так называемые асимметричные угрозы – гибридные операции. С весны страны Североатлантического альянса страдали от неизвестных дронов. Сейчас Румыния и Польша хотя бы начали сбивать эти цели. Теперь в информационном пространстве распространяются нарративы с дискредитацией "натовского" вооружения.

Готова ли РФ к миру и что Кремль готовит на фронте: интервью с Вадимом Скибицким, ГУР Фото: ГУР о влиянии украинских deepstrike по России (коллаж РБК-Украина)

Кроме того, там набирают обороты лояльные Москве политические движения и общественные объединения.

Это все гибридные мероприятия, проводимые Россией. Но если посмотреть в теорию и историю, они обычно предшествуют боевым действиям. То есть это один из индикаторов, который может указывать на подготовку к конфликту.

РФ в своих планах готовится к войне со странами НАТО к 2030 году. Североатлантический альянс также открыто говорит о том, что Россия до 2030 года будет способна проводить более активные военные действия в отношении стран-членов НАТО. Поэтому они корректируют бюджет, проводят мероприятия боевой подготовки, развертывают предприятия ОПК, учения, направленные на подготовку к военному конфликту с РФ с использованием современных подходов.

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