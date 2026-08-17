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Россия бьет по газодобыче: угрожают ли Украине перебои с теплом зимой

18:30 17.08.2026 Пн
5 мин
Эксперт оценил риски дефицита газа, перебоев с теплом и роста цен
aimg Анастасия Мацепа aimg Геннадий Рябцев Эксперт
Россия бьет по газодобыче: угрожают ли Украине перебои с теплом зимой Фото: РФ усилила атаки на газовую инфраструктуру Украины (Getty Images)
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Россия усиливает удары по газодобывающей и другой газовой инфраструктуре Украины. Из-за повреждения объектов уже потеряна часть добычи, а отдельные мощности остановлены. На этом фоне растет беспокойство по поводу возможных перебоев с газом и теплом, будущих тарифов и влияния энергетической ситуации на цены.

Могут ли украинцев ждать новые платежки после войны, насколько реальны риски дефицита газа зимой и как энергетические проблемы скажутся на стоимости товаров и услуг, – в комментарии для РБК-Украина объяснил энергетический эксперт, директор специальных проектов НТЦ ''Психея'' Геннадий Рябцев.

Главное:

  • Во время военного положения тарифы на газораспределение, тепло и горячую воду для населения повышать запрещено.
  • После войны возможен пересмотр тарифов, но не обязательно в формате резкого скачивания.
  • Риск перебоев с газом зимой существует, однако эксперт не считает его базовым сценарием.
  • Наибольшая угроза возникает при сочетании сильных морозов, атак на инфраструктуру и пикового потребления.
  • Разрушение энергетики может подталкивать цены вверх, но не является единственным фактором инфляции.
  • Самый опасный сценарий для экономики – одновременное удорожание энергии и сокращение производства.

Россия продолжает увеличивать атаки на объекты газовой инфраструктуры Украины. Только в течение прошлой недели оккупанты 13 раз атаковали объекты группы ''Нафтогаз'' в разных регионах страны, используя ракеты и дроны.

В компании сообщили о серьезных разрушениях производственных мощностей, потере части объемов добычи и остановке работы отдельных объектов. Всего в этом году объекты ''Нафтогаза'' подверглись уже 293 атакам.

Хватит ли газа зимой

Геннадий Рябцев признает, что повреждения добывающей инфраструктуры создают дополнительные риски для прохождения отопительного сезона. В то же время, он отмечает, что главной проблемой является не только общий запас газа, но и возможность обеспечить пиковый спрос в самые холодные дни.

"В самые холодные дни необходимо обеспечить очень большой пиковый суточный отбор. То есть, даже если общего ресурса в хранилищах достаточно, повреждения объектов добычи, подготовки газа, компрессорной инфраструктуры или магистральных сетей может усложнить оперативное обеспечение пикового спроса", – объясняет эксперт.

По состоянию на 12 августа в подземных хранилищах Украины было накоплено около 13,2 млрд. куб. м газа. Это уже превышает минимальный ориентир , установленный правительством для начала отопительного сезона, однако в необходимый запас еще нужно закачать газ. По плану, к началу отопительного сезона Украина должна выйти примерно на 14,6 млрд куб. м.

По словам Рябцева, наиболее опасным может оказаться сценарий, когда сильные морозы будут совпадать с масштабными атаками на газовую инфраструктуру и резким ростом потребления.

Несмотря на это, эксперт не ожидает сценария полного исчезновения газа для населения.

Зато более реалистичным он считает локальные или временные трудности, а также возможные ограничения для промышленных потребителей в отдельных регионах.

Отдельную роль в устойчивости системы играют резервные источники питания и развитие распределенной генерации, ведь для стабильного теплоснабжения нужны не только газ, но и электроэнергия, вода и исправная работа сетей.

Как энергетические проблемы повлияют на цены

По оценке эксперта, более дорогая энергия для бизнеса и разрушение производственных мощностей уже влияют на экономику и частично заложены в текущие ценовые процессы.

Предприятия вынуждены тратить больше на электроэнергию, топливо, логистику и ремонт оборудования. Часть этих расходов они компенсируют из-за повышения цен на товары и услуги.

Наиболее это касается энергоемких отраслей, в частности металлургии, химической промышленности, производства строительных материалов и отдельных сегментов пищевой отрасли.

В то же время, Рябцев предостерегает от упрощенного подхода, когда любую атаку на энергетику автоматически связывают с мгновенным подорожанием товаров.

Осенью и зимой на инфляцию будут также влиять курс гривны, урожай, мировые цены на топливо, логистика и общая ситуация безопасности.

''Если энергосистема будет работать стабильно, это влияние будет растянутым и постепенным. Если же будет длительная массированная атака, тогда инфляционный эффект может стать значительно ощутимее'', – пояснил эксперт.

Могут ли после войны резко возрасти тарифы

По словам Геннадия Рябцева, риск пересмотра тарифов после завершения действия военных ограничений действительно существует, однако говорить о неизбежном резком скачке пока преждевременно.

Эксперт напоминает, что действующее законодательство запрещает повышать тарифы на распределение газа, тепловую энергию и горячую воду для населения во время военного положения и еще в течение шести месяцев после его завершения.

В то же время проблема накопления ущерба энергетическим и коммунальным предприятиям никуда не исчезает. Компании вынуждены ремонтировать сети, поддерживать резервы, закупать оборудование и работать в условиях роста расходов.

По мнению Рябцева, после войны возможны разные сценарии компенсации этого финансового разрыва: постепенное повышение тарифов, бюджетные компенсации, реструктуризация долгов, адресная поддержка населения или сочетание этих механизмов.

"Я ожидаю не столько тарифного взрыва, сколько пересмотра всей модели финансирования коммунальной и энергетической инфраструктуры", – отметил эксперт.

Что будет главным вызовом

Подытоживая, Рябцев отмечает, что сейчас украинская энергетика балансирует между необходимостью сдерживать тарифы для населения и потребностью финансировать все более дорогое содержание и восстановление инфраструктуры.

По его мнению, ключевым вопросом остается не то, придется ли оплачивать этот финансовый разрыв, а то, кто именно будет нести основное бремя – потребители, государственный бюджет или международные партнеры.

Наиболее опасным сценарием для экономики эксперт называет одновременное удорожание энергии и сокращение производства, ведь это создает двойное давление как на бизнес, так и на потребителей.

Напомним, риск для газоснабжения связан не только с добычей. Повреждение компрессорной инфраструктуры может временно ограничить отбор газа из подземных хранилищ и увеличить потребность в импорте. В то же время, полностью заблокировать эти возможности, как писало в отдельном материале РБК-Украина, будет сложно, а одним из самых безопасных направлений импорта остается Польша.

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