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Разведка РФ нафантазировала "тайные выборы президента Украины" в Альпах: реакция ГУР

Фото: Сергей Нарышкин, глава Службы внешней разведки РФ (росСМИ)
Автор: Иван Носальский

Российская Служба внешней разведки (СВР) выдумала фейк о тайных выборах президента Украины, которые прошли в Альпах. Так враг хочет усилить напряжение в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины в Telegram.

Вброс россиян

В Службе внешней разведки РФ заявили, что в Альпах недавно якобы состоялась тайная встреча представителей США и Британии с украинскими чиновниками - руководителем ОП Андреем Ермаком, начальником ГУР Кириллом Будановым и послом Украины в Британии Валерием Залужным. 

 

Фото: фейки российской разведки (t.me/DIUkraine)

В российской разведке выдумали, что США и Британия "решили выдвинуть Залужного на пост президента Украины". 

Свои фантазии российская СВР назвала "выборами президента Украины" на альпийском курорте. 

Реакция ГУР

В Главном управлении разведки отметили, что такой фейк "склепали на коленке" директора СВР России Сергея Нарышкина. 

По данным ГУР, таким образом россияне хотят:

  • усилить общественное напряжение в Украине; 
  • посеять недоверие внутри военно-политического руководства Украины; 
  • переключить общественное внимание с темы войны на тему выборов; 
  • спровоцировать раздор и снизить способность Украины оказывать вооруженное сопротивление российским оккупантам.

Также россияне сделали вброс о причастности одного из военнослужащих ГУР к наркоторговле. Это - очередной фейк. 

Фейки РФ

Напомним, ранее российские пропагандисты подделали фото с протестов в Киеве против скандального закона о НАБУ и САП.

Они распространяли фейковое фото с протестов, на котором один из участников держит плакат с надписью "ZOV".

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