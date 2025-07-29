Разведка РФ нафантазировала "тайные выборы президента Украины" в Альпах: реакция ГУР

Вброс россиян

В Службе внешней разведки РФ заявили, что в Альпах недавно якобы состоялась тайная встреча представителей США и Британии с украинскими чиновниками - руководителем ОП Андреем Ермаком, начальником ГУР Кириллом Будановым и послом Украины в Британии Валерием Залужным.

Фото: фейки российской разведки (t.me/DIUkraine)

В российской разведке выдумали, что США и Британия "решили выдвинуть Залужного на пост президента Украины".

Свои фантазии российская СВР назвала "выборами президента Украины" на альпийском курорте.

Реакция ГУР

В Главном управлении разведки отметили, что такой фейк "склепали на коленке" директора СВР России Сергея Нарышкина.

По данным ГУР, таким образом россияне хотят:

усилить общественное напряжение в Украине;

посеять недоверие внутри военно-политического руководства Украины;

переключить общественное внимание с темы войны на тему выборов;

спровоцировать раздор и снизить способность Украины оказывать вооруженное сопротивление российским оккупантам.

Также россияне сделали вброс о причастности одного из военнослужащих ГУР к наркоторговле. Это - очередной фейк.