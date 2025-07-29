Розвідка РФ нафантазувала "таємні вибори президента України" в Альпах: реакція ГУР

Вкид росіян

У Службі зовнішньої розвідки РФ заявили, що в Альпах нещодавно нібито відбулася таємна зустріч представників США і Британії з українськими посадовцями - керівником ОП Андрієм Єрмаком, начальником ГУР Кирилом Будановим і послом України в Британії Валерієм Залужним.

Фото: фейки російської розвідки (t.me/DIUkraine)

У російській розвідці вигадали, що США і Британія "вирішили висунути Залужного на пост президента України".

Свої фантазії російська СЗР назвала "виборами президента України" на альпійському курорті.

Реакція ГУР

У Головному управлінні розвідки зазначили, що такий фейк "склепали на коліні" директора СЗР Росії Сергія Наришкіна.

За даними ГУР, у такий спосіб росіяни хочуть:

посилити суспільну напругу в Україні;

посіяти недовіру всередині військово-політичного керівництва України;

переключити суспільну увагу з теми війни на тему виборів;

спровокувати розбрат і знизити здатність України чинити збройний опір російським окупантам.

Також росіяни зробили вкид про причетність одного з військовослужбовців ГУР до наркоторгівлі. Це - черговий фейк.