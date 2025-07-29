Розвідка РФ нафантазувала "таємні вибори президента України" в Альпах: реакція ГУР

Російська Служба зовнішньої розвідки (СЗР) вигадала фейк про таємні вибори президента України, які відбулися в Альпах. Так ворог хоче посилити напругу в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України в Telegram.
У Службі зовнішньої розвідки РФ заявили, що в Альпах нещодавно нібито відбулася таємна зустріч представників США і Британії з українськими посадовцями - керівником ОП Андрієм Єрмаком, начальником ГУР Кирилом Будановим і послом України в Британії Валерієм Залужним.
Фото: фейки російської розвідки (t.me/DIUkraine)
У російській розвідці вигадали, що США і Британія "вирішили висунути Залужного на пост президента України".
Свої фантазії російська СЗР назвала "виборами президента України" на альпійському курорті.
У Головному управлінні розвідки зазначили, що такий фейк "склепали на коліні" директора СЗР Росії Сергія Наришкіна.
За даними ГУР, у такий спосіб росіяни хочуть:
Також росіяни зробили вкид про причетність одного з військовослужбовців ГУР до наркоторгівлі. Це - черговий фейк.
Нагадаємо, раніше російські пропагандисти підробили фото з протестів у Києві проти скандального закону про НАБУ і САП.
Вони поширювали фейкове фото з протестів, на якому один з учасників тримає плакат із написом "ZOV".
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