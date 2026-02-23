ua en ru
Дочь Ким Чен Ына готовят к военному руководству Северной Кореи

КНДР, Понедельник 23 февраля 2026 23:41
Дочь Ким Чен Ына готовят к военному руководству Северной Кореи Фото: Кім Чен Ин (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

В Северной Корее усиливается роль дочери лидера страны. По данным СМИ, подросток уже получил управленческую функцию в структуре, связанной с ракетной программой, а некоторые решения начали проходить через нее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Newsweek.

Читайте также: Ким Чен Ына переизбрали генсеком Трудовой партии КНДР

Новое назначение в ракетной структуре

Лидер КНДР Ким Чен Ын поручил своей 13-летней дочери Ким Чжу Э руководящую роль в управлении, которое занимается производством ракет. Об этом сообщают медиа со ссылкой на южнокорейские источники.

По информации журналистов, подобный шаг рассматривается как часть постепенной подготовки возможной наследницы к управлению военной системой страны и, в перспективе, к влиянию на Корейская Народная армия.

Генералы уже взаимодействуют с дочерью лидера

Разведывательные данные указывают, что в отдельных случаях военные доклады направляют именно Ким Чжу Э. Также сообщается, что распоряжения в структуре могут исходить от нее, а не от главы ракетного управления Чжан Чан Га, который занимает эту должность с 2023 года.

Эксперты отмечают, что демонстрация участия дочери в военных процессах может свидетельствовать о формировании новой политической роли внутри северокорейской системы власти. Подобные сигналы в КНДР традиционно рассматриваются как элемент подготовки будущего руководителя государства.

Напоминаем, что по данным южнокорейских источников, лидер КНДР Ким Чен Ын рассматривает возможность передачи власти своей дочери Ким Чжу Э, которая родилась в 2013 году. В разведке Южной Кореи — Национальная разведывательная служба Южной Кореи — считают, что участие девочки в крупных государственных мероприятиях указывает на новый этап ее публичной роли.

Отметим, что власти Южной Кореи обратились к Посольство России в Южной Корее с требованием убрать баннер с лозунгом о "победе", который появился в центре Сеуле накануне очередной годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину.

