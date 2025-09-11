Дочь Ким Чен Ына укрепила шансы стать преемницей после поездки в Китай, - разведка

Во время визита в Китай восемнадцатилетняя Чу Е оставалась в посольстве Северной Кореи и избегала освещения в СМИ во время своей поездки, но, по мнению разведки Южной Кореи, ей удалось "обеспечить достаточное количество нарратива", необходимого для укрепления ее позиции как потенциальной преемницы.

"Целью ее поездки было, по сути, часть процесса завершения нарратива с учетом ее преемственности", - считает разведка.

Северокорейские государственные СМИ показали, как Чу Е сопровождала Кима во время его поездки в Пекин на прошлой неделе для участия в военном параде, что еще больше подогрело спекуляции о том, что она может быть следующей в очереди на преемственность.

На вопрос, есть ли у Кима другие дети, кроме Чу Е , которых можно было бы считать потенциальным преемником, разведка отметила предположение, что другой ребенок может иметь инвалидность или учиться за границей, но это маловероятно.

Разведывательное агентство также оценило отсутствие серьезных проблем со здоровьем у Кима, отметив, что его пульс и артериальное давление в норме.