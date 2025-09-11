Дочь Ким Чен Ына укрепила шансы стать преемницей после поездки в Китай, - разведка
Дочь северокорейского лидера Ким Чен Ына, Чу Е, после недавней поездки в Китай значительно укрепила свой статус как потенциальной преемницы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap news.
Во время визита в Китай восемнадцатилетняя Чу Е оставалась в посольстве Северной Кореи и избегала освещения в СМИ во время своей поездки, но, по мнению разведки Южной Кореи, ей удалось "обеспечить достаточное количество нарратива", необходимого для укрепления ее позиции как потенциальной преемницы.
"Целью ее поездки было, по сути, часть процесса завершения нарратива с учетом ее преемственности", - считает разведка.
Северокорейские государственные СМИ показали, как Чу Е сопровождала Кима во время его поездки в Пекин на прошлой неделе для участия в военном параде, что еще больше подогрело спекуляции о том, что она может быть следующей в очереди на преемственность.
На вопрос, есть ли у Кима другие дети, кроме Чу Е, которых можно было бы считать потенциальным преемником, разведка отметила предположение, что другой ребенок может иметь инвалидность или учиться за границей, но это маловероятно.
Разведывательное агентство также оценило отсутствие серьезных проблем со здоровьем у Кима, отметив, что его пульс и артериальное давление в норме.
"Ким выполнил весь график без каких-либо проблем со здоровьем. Иногда видели, как он сильно потел или задыхался во время подъема по лестнице из-за ожирения, но его частота сердечных сокращений и артериальное давление оцениваются как нормальные", - сообщили в разведке.
Заметим, что на прошлой неделе Ким совершил свой первый визит в Китай с 2019 года, чтобы посетить масштабный военный парад в Пекине, стоя рядом с лидером Китая Си Цзиньпином и российским диктатором Владимиром Путиным, дебютировав на многосторонней дипломатической арене.
На полях парада Ким провел отдельные двусторонние переговоры с обоими политиками.
Его визит в Китай рассматривался как стратегический шаг для укрепления его власти дома, избавления от имиджа изолированного правителя и подчеркивания углубления связей с Китаем и Россией против Запада.
Напомним, что с 31 августа по 1 сентября в китайском городе Тяньцзинь прошел саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В нем принимали участие более 20 мировых лидеров.
В частности лидер Китая Си Цзиньпин представил на саммите ШОС собственный сценарий мирового устройства после войны.
На саммит также прибыл российский диктатор Владимир Путин. В Тяньцзине его лично встретил китайский лидер Си Цзиньпин. Глава кремля пробудет в Китае 4 дня.