Разведка получила важные доказательства похищения россиянами украинских детей

Киберспециалисты ГУР получили доказательства массового похищения украинских детей с временно оккупированных территорий. Хакеры получили доступ к серверам так называемого "правительства" Крыма.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления разведки Минобороны.
На серверах оккупационных властей Крыма хранилась документация, подтверждающая насильственное перемещение детей с оккупированных территорий Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.
Специалисты ГУР получили доступ к нескольким тысячам списков вывезенных детей, характеристик на похищенных детей, оставшихся без опеки, незаконных решений о назначении перевезенным детям-сиротам новых опекунов из числа граждан РФ, адресов новых мест проживания и расселения похищенных украинских детей.
"Тысячи файлов с бесценной для правосудия информацией об одном из крупнейших военных преступлений РФ - похищении украинских детей - уже переданы в правоохранительные органы", - сказал представитель ГУР Андрей Юсов.
Полученные доказательства будут проанализированы и приобщены к уголовным производствам. Как отмечает Юсов, полученная информация позволит найти и вернуть в Украину похищенных детей, а также наказать причастных к этому преступлению.
Фото: ГУР получило доказательства массового похищения украинских детей (t.me/DIUkraine)
Ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщал, что РФ депортировала более 19 тысяч детей из Украины. По его словам, также существует риск депортации 1,5 млн детей, которые находятся на оккупированных территориях Украины.
В Украине инициировали создание реестра депортированных Россией детей.
Напомним, на днях с оккупированных территорий и РФ удалось вернуть еще трех украинских детей.
Стоит добавить, что Международный уголовный суд еще в 2022 году выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и российского омбудсмена по делу о депортации украинских детей.
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