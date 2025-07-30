Розвідка отримала важливі докази викрадення росіянами українських дітей

Кіберфахівці ГУР здобули докази масового викрадення українських дітей із тимчасово окупованих територій. Хакери отримали доступ до серверів так званого "уряду" Криму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Головного управління розвідки Міноборони.
На серверах окупаційної влади Криму зберігалася документація, що підтверджує насильницьке переміщення дітей з окупованих територій Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей.
Фахівці ГУР отримали доступ до кількох тисяч списків вивезених дітей, характеристик на викрадених дітей, які залишилися без опіки, незаконних рішень про призначення перевезеним дітям-сиротам нових опікунів з числа громадян РФ, адрес нових місць проживання та розселення викрадених українських дітей.
"Тисячі файлів із безцінною для правосуддя інформацією про один із найбільших воєнних злочинів РФ - викрадення українських дітей - уже передані до правоохоронних органів", - сказав представник ГУР Андрій Юсов.
Отримані докази будуть проаналізовані та долучені до кримінальних проваджень. Як зазначає Юсов, здобута інформація дозволить знайти та повернути в Україну викрадених дітей, а також покарати причетних до цього злочину.
Фото: ГУР отримало докази масового викрадення українських дітей (t.me/DIUkraine)
Раніше омбудсмен Дмитро Лубінець повідомляв, що РФ депортувала понад 19 тисяч дітей з України. За його словами, також існує ризик депортації 1,5 млн дітей, які перебувають на окупованих територіях України.
В Україні ініціювали створення реєстру депортованих Росією дітей.
Нагадаємо, днями з окупованих територій та РФ вдалося повернути ще трьох українських дітей.
Варто додати, що Міжнародний кримінальний суд ще у 2022 році видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та російського омбудсмена у справі про депортацію українських дітей.
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