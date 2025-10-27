ua en ru
Разведка Норвегии раскрыла, откуда Россия запускала "Буревестник"

Осло, Понедельник 27 октября 2025 17:55
UA EN RU
Разведка Норвегии раскрыла, откуда Россия запускала "Буревестник" Иллюстративное фото: Россия провела испытания ракеты "Буревестник" (wikipedia.org)
Автор: Иван Носальский

Россия совершила испытательный запуск крылатой ракеты "неограниченной дальности" "Буревестник" с арктического архипелага Новая Земля.

Как передает РБК-Украина, об этом в комментарии Reuters заявил глава разведслужбы Норвегии вице-адмирал Нильс Андреас Стенсенес.

"Мы можем подтвердить, что Россия провела новый испытательный пуск крылатой ракеты большой дальности Skyfall (название "Буревестника" по классификации НАТО - ред.) на Новой Земле", - отметил Стенсенес.

Более детальных подробностей вице-адмирал не раскрыл.

Новая Земля

Архипелаг Новая Земля - это удаленный и стратегически важный регион России, расположенный в Северном Ледовитом океане между Баренцевым и Карским морями. Он включает два крупных острова - Северный и Южный, разделенных проливом Маточкин Шар, а также множество малых островов.

Общая площадь архипелага составляет более 83 000 квадратных км, а его длина с юго-запада на северо-восток достигает 925 км.

Архипелаг административно входит в состав Архангельской области России и является закрытым административно-территориальным образованием. Его административный центр - поселок Белушья Губа.

В советский период архипелаг использовался для проведения ядерных испытаний, что оставило след в экологической ситуации региона. Россияне утверждают, что там проводятся работы по очистке территории от радиоактивных загрязнений, в том числе затопленных твердых радиоактивных отходов.

"Буревестник"

Напомним, ранее начальник генштаба РФ Валерий Герасимов рассказал, что 21 октября Россия якобы провела успешные испытания ракеты "Буревестник".

Россияне заверяют, что "Буревестник" - это якобы ракета неограниченной дальности, которая может нести ядерное оружие.

