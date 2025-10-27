ua en ru
Розвідка Норвегії розкрила, звідки Росія запускала "Буревісник"

Осло, Понеділок 27 жовтня 2025 17:55
Ілюстративне фото: Росія провела випробування ракети "Буревісник" (wikipedia.org)
Автор: Іван Носальський

Росія здійснила випробувальний запуск крилатої ракети "необмеженої дальності" "Буревісник" з арктичного архіпелагу Нова Земля.

Як передає РБК-Україна, про це в коментарі Reuters заявив глава розвідслужби Норвегії віце-адмірал Нільс Андреас Стенсьонес.

"Ми можемо підтвердити, що Росія провела новий випробувальний пуск крилатої ракети великої дальності Skyfall (назва "Буревісника" за класифікацією НАТО - ред.) на Новій Землі", - зазначив Стенсьонес.

Більш детальних подробиць віце-адмірал не розкрив.

Нова Земля

Архіпелаг Нова Земля - це віддалений і стратегічно важливий регіон Росії, розташований у Північному Льодовитому океані між Баренцевим і Карським морями. Він включає два великих острови - Північний і Південний, розділених протокою Маточкін Шар, а також безліч малих островів.

Загальна площа архіпелагу становить понад 83 000 квадратних км, а його довжина з південного заходу на північний схід сягає 925 км.

Архіпелаг адміністративно входить до складу Архангельської області Росії і є закритим адміністративно-територіальним утворенням. Його адміністративний центр - селище Бєлушья Губа.

У радянський період архіпелаг використовувався для проведення ядерних випробувань, що залишило слід в екологічній ситуації регіону. Росіяни стверджують, що там проводяться роботи з очищення території від радіоактивних забруднень, зокрема затоплених твердих радіоактивних відходів.

"Буревісник"

Нагадаємо, раніше начальник генштабу РФ Валерій Герасимов розповів, що 21 жовтня Росія нібито провела успішні випробування ракети "Буревісник".

Росіяни запевняють, що "Буревісник" - це нібито ракета необмеженої дальності, яка може нести ядерну зброю.

