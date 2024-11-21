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Разведка Британии оценила изменения в армии РФ за время полномасштабной войны

Четверг 21 ноября 2024 22:29
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Разведка Британии оценила изменения в армии РФ за время полномасштабной войны Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Британская разведка представила анализ изменений, произошедших в российских сухопутных войсках за 1000 дней войны в Украине. Армия РФ претерпела значительные изменения из-за катастрофических потерь и вынужденной адаптации к длительной войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные разведки Министерства обороны Великобритании в соцсети X.

Согласно информации, общие потери российских военных составляют более 700 тысяч человек (убитыми и ранеными). Отмечается, что большинство новобранцев проходят минимальную подготовку, влияющую на качество действий российских военных.

По технике, уничтожено по меньшей мере 3 500 основных боевых танков и 7 500 единиц бронетехники. Россия компенсирует потери за счет устаревшей техники советского производства, оставшейся в больших количествах со времен СССР.

Также, по данным разведки, российские командиры используют примитивные тактические подходы, способствующие высоким потерям, но позволяющие добиваться ограниченных результатов на поле боя.

Кроме того, в Британии говорят, что к концу 2024 года территориальное продвижение РФ в Украине ускорилось, несмотря на значительные потери. При этом линия фронта стала менее стабильной, чем в предыдущие периоды войны.

Как отметили в разведке, количественное преимущество российской армии и "готовность руководства РФ идти на большие потери" стали ключевыми факторами, позволяющими продолжать агрессию.

"Несмотря на значительные потери, российская армия продолжает действовать за счет численности, старых запасов техники и примитивной тактики. Однако такая стратегия создает длительные риски как для боеспособности российских войск, так и для стабильности фронта", - говорится в сообщении.

Напомним, на днях украинские воины отразили масштабную атаку врага на Купянск. Часть российских штурмовиков переоделась в форму ВСУ. Оккупанты атаковали в четыре волны.

Сервис DeepState заявил, что некоторые россияне после уничтожения их техники разбежались по домам в Купянске. По словам местных властей, оккупантов уничтожили, им не удалось закрепиться в городе.

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