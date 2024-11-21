Розвідка Британії оцінила зміни в армії РФ за час повномасштабної війни

Британська розвідка представила аналіз змін, які відбулися в російських сухопутних військах за час 1000 днів війни в Україні. Армія РФ зазнала значних змін через катастрофічні втрати та вимушену адаптацію до тривалої війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані розвідки Міністерства оборони Великої Британії у соцмережі X .

Згідно з інформацією, загальні втрати російських військових становлять понад 700 тисяч осіб (вбитими і пораненими). Зазначається, що більшість новобранців проходять мінімальну підготовку, що впливає на якість дій російських військових.

Щодо техніки, то знищено щонайменше 3 500 основних бойових танків та 7 500 одиниць бронетехніки. Росія компенсує втрати за рахунок застарілої техніки радянського виробництва, яка залишилася у великих кількостях з часів СРСР.

Також, за даними розвідки, російські командири використовують примітивні тактичні підходи, що сприяють високим втратам, але дозволяють досягати обмежених результатів на полі бою.

Крім того, у Британії кажуть, що станом на кінець 2024 року територіальне просування РФ в Україні прискорилося, незважаючи на значні втрати. При цьому, лінія фронту стала менш стабільною, ніж у попередні періоди війни.

Як зазначили у розвідці, кількісна перевага російської армії та "готовність керівництва РФ йти на великі втрати" стали ключовими чинниками, що дозволяють продовжувати агресію.

"Попри значні втрати, російська армія продовжує діяти за рахунок чисельності, старих запасів техніки та примітивної тактики. Однак така стратегія створює довготривалі ризики як для боєздатності російських військ, так і для стабільності фронту", - йдеться в повідомленні.