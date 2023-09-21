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Первое судно с зерном из Украины прибыло в Босфор, прорвав блокаду

Украина, Четверг 21 сентября 2023 15:39
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Первое судно с зерном из Украины прибыло в Босфор, прорвав блокаду Фото: Судно с зерном из Украины прорвало блокаду в Черном море (www.facebook.com/oleksandr.kubrakov)
Автор: Александр Белоус

Грузовое судно Resilient Africa прибыло сегодня в турецкий пролив Босфор, став первым судном с зерном из Украины, которое прошло по Черном морю по "гуманитарному коридору".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Судно покинуло украинский порт Черноморск на этой неделе с 3000 тоннами зерна.

Пять судов покинули Одессу после прекращения зерновой сделки, но все это были суда, застрявшие в Украине с начала войны, а не суда, с зерном.

В прошлом месяце Украина объявила о создании "гуманитарного коридора" в Черном море для освобождения кораблей, застрявших в ее портах с тех пор, как Россия вторглась в феврале 2022 года, и для обхода фактической блокады после того, как Россия вышла из соглашения о безопасном экспорте зерна.

Судно Resilient Africa с 3 тысячами тонн пшеницы 19 сентября вышло из порта Черноморск в направлении Босфора. Отправка судна является проверкой способности Украины вновь открыть морские пути в то время, когда Россия пытается возобновить фактическую блокаду.

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зерновой коридор Турция
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