Разведка Британии: строительство Украиной оборонных позиций уменьшит возможности россиян
Украина, вероятно, ускорила строительство оборонных позиций на нескольких участках линии фронта, что, со своей стороны, уменьшит способность России продвигаться вперед.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Министерства обороны Британии.
Как пишет разведка, в оборонительные позиции наших воинов входят:
- противотанковые "зубы дракона";
- рвы;
- пехотные окопы;
- минные поля;
- укрепленные позиции.
"Вполне вероятно, что расширение оборонительных линий уменьшит способность России продвигаться вперед или использовать тактические преимущества в рамках ее текущих наступательных операций", - добавляет разведка.
Отмечается, что создание основных оборонительных позиций свидетельствует об изнурительном характере войны, в связи с чем "любая попытка прорыва с высокой вероятностью будет сопровождаться большими потерями".
Напомним, РБК-Украина недавно писало о том, что инженерные войска Сил поддержки строят фортификации 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Как отмечал спикера ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лиховой, укреплений во время войны много не бывает. Но они не могут стать аналогом стены в сериале "Игра престолов".
По словам заместителя Министра обороны Украины генерал-лейтенанта Ивана Гаврилюка, работы по строительству линий обороны ведутся ускоренными темпами, но наибольшей проблемой являются вражеские беспилотники.
Тем временем на Авдеевском направлении фортификационные сооружения строят на втором рубеже.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.