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Разведка Британии: строительство Украиной оборонных позиций уменьшит возможности россиян

Воскресенье 10 марта 2024 11:53
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Разведка Британии: строительство Украиной оборонных позиций уменьшит возможности россиян Фото: строительство Украиной оборонных позиций уменьшит возможности россиян (кадр с видео)
Автор: Сергей Пышкин

Украина, вероятно, ускорила строительство оборонных позиций на нескольких участках линии фронта, что, со своей стороны, уменьшит способность России продвигаться вперед.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Министерства обороны Британии.

Как пишет разведка, в оборонительные позиции наших воинов входят:

  • противотанковые "зубы дракона";
  • рвы;
  • пехотные окопы;
  • минные поля;
  • укрепленные позиции.

"Вполне вероятно, что расширение оборонительных линий уменьшит способность России продвигаться вперед или использовать тактические преимущества в рамках ее текущих наступательных операций", - добавляет разведка.

Отмечается, что создание основных оборонительных позиций свидетельствует об изнурительном характере войны, в связи с чем "любая попытка прорыва с высокой вероятностью будет сопровождаться большими потерями".

Напомним, РБК-Украина недавно писало о том, что инженерные войска Сил поддержки строят фортификации 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Как отмечал спикера ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лиховой, укреплений во время войны много не бывает. Но они не могут стать аналогом стены в сериале "Игра престолов".

По словам заместителя Министра обороны Украины генерал-лейтенанта Ивана Гаврилюка, работы по строительству линий обороны ведутся ускоренными темпами, но наибольшей проблемой являются вражеские беспилотники.

Тем временем на Авдеевском направлении фортификационные сооружения строят на втором рубеже.

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