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Розвідка Британії: будівництво Україною оборонних позицій зменшить можливості росіян

Неділя 10 березня 2024 11:53
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Розвідка Британії: будівництво Україною оборонних позицій зменшить можливості росіян Фото: будівництво Україною оборонних позицій зменшить можливості росіян (кадр з відео)
Автор: Сергій Пишкін

Україна ймовірно прискорила будівництво оборонних позицій на кількох ділянках лінії фронту, що, зі свого боку, зменшить здатність Росії просуватися вперед.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Міністерства оборони Британії.

Як пише розвідка, до оборонних позицій наших воїнів входять:

  • протитанкові "зуби дракона";
  • рови;
  • піхотні окопи;
  • мінні поля;
  • укріплені позиції.

"Цілком ймовірно, що розширення оборонних ліній зменшить здатність Росії просуватися вперед або використовувати тактичні переваги в рамках її поточних наступальних операцій", - додає розвідка.

Зазначається, що створення основних оборонних позицій свідчить про виснажливий характер війни, у зв'язку з чим "будь-яка спроба прориву з високою ймовірністю супроводжуватиметься великими втратами".

Нагадаємо, РБК-Україна нещодавно писало про те, що інженерні війська Сил підтримки будують фортифікації 24 години на добу 7 днів на тиждень. Як відзначав спікера ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій, укріплень під час війни багато не буває. Але вони не можуть стати аналогом стіни у серіалі "Гра престолів".

За словами заступника Міністра оборони України генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка, роботи з будівництва ліній оборони ведуться прискореними темпами, Але найбільшою проблемою є ворожі безпілотники.

Тим часом на Авдіївському напрямку фортифікаційні споруди наразі будують на другому рубежі.

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