Розвідка Британії: будівництво Україною оборонних позицій зменшить можливості росіян

Україна ймовірно прискорила будівництво оборонних позицій на кількох ділянках лінії фронту, що, зі свого боку, зменшить здатність Росії просуватися вперед.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Міністерства оборони Британії.

Зазначається, що створення основних оборонних позицій свідчить про виснажливий характер війни, у зв'язку з чим "будь-яка спроба прориву з високою ймовірністю супроводжуватиметься великими втратами".

"Цілком ймовірно, що розширення оборонних ліній зменшить здатність Росії просуватися вперед або використовувати тактичні переваги в рамках її поточних наступальних операцій", - додає розвідка.

Як пише розвідка, до оборонних позицій наших воїнів входять:

Нагадаємо, РБК-Україна нещодавно писало про те, що інженерні війська Сил підтримки будують фортифікації 24 години на добу 7 днів на тиждень. Як відзначав спікера ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій, укріплень під час війни багато не буває. Але вони не можуть стати аналогом стіни у серіалі "Гра престолів".

За словами заступника Міністра оборони України генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка, роботи з будівництва ліній оборони ведуться прискореними темпами, Але найбільшою проблемою є ворожі безпілотники.

Тим часом на Авдіївському напрямку фортифікаційні споруди наразі будують на другому рубежі.

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