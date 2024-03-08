Линия обороны в Украине строится ускоренными темпами. Генерал назвал главную проблему

В настоящее время работы по строительству линий обороны ведутся ускоренными темпами. Но наибольшей проблемой являются вражеские беспилотники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя Министра обороны Украины генерал-лейтенанта Ивана Гаврилюка.

Так, по словам генерала, во время рабочей поездки он проехал несколько сотен километров вдоль линии фронта.

"На месте вместе с представителями парламента, главами областных военных администраций оценили ситуацию, обсудили проблемные вопросы. Объективно, в последнее время инженерные работы по строительству линий обороны ведутся ускоренными темпами. Уже несколько недель этому способствует и погода. Вовлечены новые силы и технические возможности. Правительством выделены необходимые средства", - рассказывает Гаврилюк.

По его словам, составлен и утвержден план фортификационного обустройства оборонных рубежей, которым определены объемы работ, сроки выполнения и ответственные за каждый участок.

"Линии обороны обустраивают, как военные, в частности подразделения Командования Сил поддержки, Государственной службы специального транспорта, так и бригады гражданских рабочих. Отмечаю, к выполнению задачи по строительству линии обороны привлечены фактически все областные военные администрации", - рассказал Гаврилюк.

Работы по строительству линий обороны ведутся ускоренными темпами (mil.gov.ua)

Самая большая проблема

Он отметил, что если позволяет ситуация с безопасностью и погода, то работы по фортификационному обустройству оборонных рубежей сегодня ведутся фактически непрерывно.

"Сейчас самая большая проблема при строительстве линий обороны - это вражеские беспилотники. Они часто препятствуют привлечению необходимой строительной техники, угрожают жизни наших воинов, военных инженеров, гражданских бригад и сбивают темп работ", - добавил Гаврилюк.

Ситуация на границе с РФ и Беларусью на севере Украины

В феврале 2024 года экс-командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев рассказывал, что на пограничной, южной части Беларуси находятся 1800 военнослужащих Сил специальных операций - это два батальона десантно-штурмовых войск РБ Беларусь, а также тактическая группа артиллерии и соответственно пограничники.

Что касается 1000 км линии соприкосновения с РФ, то там, по данным генерала, находится около 21000 личного состава - это две группировки, которые там созданы - "Курск" и "Брянск", и в этих группировках находятся подразделения, построенные зеркально боевым порядкам украинских сил.

Резюмируя ситуацию, он подчеркивал, что "наступательного потенциала ни на одном из направлений в Северной операционной зоне нет".