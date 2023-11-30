Развели костер со снарядами. Под Ростовом от взрыва погибло 12 военных РФ, - СМИ

"Во время случайной детонации снаряда на полигоне в Ростовской области погибли 12 военнослужащих - это морские пехотинцы из Приморского края", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это произошло 3 ноября на военном полигоне Кузьминский под Ростовом. Предварительной причиной считают несоблюдение техники безопасности.

Как это произошло

Издание пишет, что около 20 человек из бригады морской пехоты разожгли костер во время обеденного перерыва рядом с блоками боеприпасов. Снаряд гранатомета РПГ-7 скатился в костер и взорвался.

На месте погибли восемь человек, еще восемь получили ранения. Все пострадавшие и погибшие - это контрактники из Владивостока. Четверо тяжелораненых бойцов умерли в госпитале в течение нескольких суток. После того, что произошло, на месте побывал командующий Тихоокеанского флота.

Потери армии РФ на войне в Украине

Потери России в войне в Украине к утру четверга, 30 ноября, составляют 1180 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 328 760 военных.

За прошедшие сутки, 29 ноября, украинские военные уничтожили почти 500 российских террористов на Таврическом направлении. Также четверо окупантов сдались в плен.

Украинские защитники на Херсонском направлении уничтожили российскую тяжелую огнеметную систему "Солнцепек". Данной установкой враг постоянно обстреливал позиции наших войск.