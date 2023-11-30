Развели костер со снарядами. Под Ростовом от взрыва погибло 12 военных РФ, - СМИ

На полигоне в Ростовской области от взрыва погибло 12 военных армии РФ. Они развели костер с рядом размещенными боеприпасами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой российское издание "161.RU".
"Во время случайной детонации снаряда на полигоне в Ростовской области погибли 12 военнослужащих - это морские пехотинцы из Приморского края", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это произошло 3 ноября на военном полигоне Кузьминский под Ростовом. Предварительной причиной считают несоблюдение техники безопасности.
Издание пишет, что около 20 человек из бригады морской пехоты разожгли костер во время обеденного перерыва рядом с блоками боеприпасов. Снаряд гранатомета РПГ-7 скатился в костер и взорвался.
На месте погибли восемь человек, еще восемь получили ранения. Все пострадавшие и погибшие - это контрактники из Владивостока. Четверо тяжелораненых бойцов умерли в госпитале в течение нескольких суток. После того, что произошло, на месте побывал командующий Тихоокеанского флота.
Потери России в войне в Украине к утру четверга, 30 ноября, составляют 1180 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 328 760 военных.
За прошедшие сутки, 29 ноября, украинские военные уничтожили почти 500 российских террористов на Таврическом направлении. Также четверо окупантов сдались в плен.
Украинские защитники на Херсонском направлении уничтожили российскую тяжелую огнеметную систему "Солнцепек". Данной установкой враг постоянно обстреливал позиции наших войск.
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