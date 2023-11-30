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Розвели багаття зі снарядами. Під Ростовом від вибуху загинуло 12 військових РФ, - ЗМІ

Архівне фото: Під Ростовом від вибуху загинуло 10 військових (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

На полігоні в Ростовській області від вибуху загинуло 12 військових армії РФ. Вони розвели багаття з поруч розміщеними боєприпасами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням російське видання "161.RU".

"Під час випадкової детонації снаряда на полігоні в Ростовській області загинули 12 військовослужбовців - це морські піхотинці з Приморського краю", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це сталося 3 листопада на військовому полігоні Кузьмінський під Ростовом. Попередньою причиною вважають недотримання техніки безпеки.

Як це сталося

Видання пише, що близько 20 осіб із бригади морської піхоти розпалили багаття під час обідньої перерви поруч із блоками боєприпасів. Снаряд гранатомета РПГ-7 скотився в багаття і вибухнув. 

На місці загинули вісім осіб, ще вісім дістали поранення. Усі постраждалі та загиблі - це контрактники з Владивостока. Четверо тяжкопоранених бійців померли в госпіталі протягом кількох діб. Після того, що сталося, на місці побував командувач Тихоокеанського флоту.

Втрати армії РФ на війні в Україні

Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 30 листопада, складають 1180 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 328 760 військових.

Протягом минулої доби, 29 листопада, українські військові знищили майже 500 російських терористів на Таврійському напрямку. Також четверо окупантів здались у полон.

Українські захисники на Херсонському напрямку знищили російську важку вогнеметну систему "Сонцепек". Даною установкою ворог постійно обстрілював позиції наших військ.

 

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