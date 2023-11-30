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Украинские защитники показали яркое видео уничтожения вражеского "Солнцепека"

Украина, Четверг 30 ноября 2023 09:22
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Украинские защитники показали яркое видео уничтожения вражеского "Солнцепека" Фото: украинские защитники уничтожили российский "Солнцепек" (t.me/zsuwar)
Автор: Ярослава Борзова

Украинские защитники на Херсонском направлении уничтожили российскую тяжелую огнеметную систему "Солнцепека". Данной установкой враг постоянно обстреливал позиции наших войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы специальных операций ВСУ в Telegram.

"На Херсонском направлении операторы ССО во взаимодействии с УСБУ в Харьковской области и разведчиками 140-го ОРБ Морской пехоты обнаружили российскую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек", - информируют в ССО ВСУ.

Известно, что из данной огнеметной системы противник ежедневно обстреливал позиции украинских войск на плацдарме в Крынках на левом берегу Херсонской области.

"Крынки, левый берег Херсонской области. Наши воины уничтожают российский "Солнцепек". Движение продолжается. Слава Украине", - прокомментировал успехи украинских защитников руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Следует отметить, что накануне украинским защитникам удалось уничтожить аналогичную российскую систему "Солнцепек" на Херсонском направлении.

Ситуация на Херсонском направлении

За прошедшие сутки украинские войска продолжили наземные атаки на восточном (левом) берегу Херсонской области и, как сообщается, продвинулись вперед.

Отметим, на Херсонском направлении Силы обороны удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

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