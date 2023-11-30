Более тысячи оккупантов и 13 танков: Генштаб обновил потери РФ в войне

Потери России в войне в Украине к утру четверга, 30 ноября, составляют 1180 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 328 760 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 13 танков и 28 ББМ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.11.23 ориентировочно составили: личного состава - около 328 760 (+1180) человек ликвидировано;

танков - 5551 (+13) ед.;

боевых бронированных машин - 10340 (+28) ед.;

артиллерийских систем - 7909 (+1) ед.;

РСЗО - 910 ед.;

средства ПВО - 600 ед.;

самолетов - 323 ед.;

вертолетов - 324 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 5954 (+10) ед.;

крылатые ракеты - 1567 ед.;

корабли/катера - 22 ед.;

подводные лодки - 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 10361 (+13) ед.;

специальная техника - 1124 (+3) ед. Ситуация на фронте По данным Генштаба, украинские военные отразили 24 атаки противника на Лиманском направлении, продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении. Подразделения ракетных войск поразили 2 состава боеприпасов противника. Согласно отчету Института изучения войны (ISW), украинские войска 29 ноября продолжали контратаки на Бахмутском направлении, в западной части Запорожской области и в направлении Мелитополя. Также украинские войска продолжили наземные атаки на восточном (левом) берегу Херсонской области и, как сообщается, продвинулись вперед.