Более тысячи оккупантов и 13 танков: Генштаб обновил потери РФ в войне
Потери России в войне в Украине к утру четверга, 30 ноября, составляют 1180 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 328 760 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 13 танков и 28 ББМ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.11.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 328 760 (+1180) человек ликвидировано;
- танков - 5551 (+13) ед.;
- боевых бронированных машин - 10340 (+28) ед.;
- артиллерийских систем - 7909 (+1) ед.;
- РСЗО - 910 ед.;
- средства ПВО - 600 ед.;
- самолетов - 323 ед.;
- вертолетов - 324 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 5954 (+10) ед.;
- крылатые ракеты - 1567 ед.;
- корабли/катера - 22 ед.;
- подводные лодки - 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 10361 (+13) ед.;
- специальная техника - 1124 (+3) ед.
Ситуация на фронте
По данным Генштаба, украинские военные отразили 24 атаки противника на Лиманском направлении, продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении. Подразделения ракетных войск поразили 2 состава боеприпасов противника.
Согласно отчету Института изучения войны (ISW), украинские войска 29 ноября продолжали контратаки на Бахмутском направлении, в западной части Запорожской области и в направлении Мелитополя. Также украинские войска продолжили наземные атаки на восточном (левом) берегу Херсонской области и, как сообщается, продвинулись вперед.
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