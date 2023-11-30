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Десятки уничтоженной техники и пленные россияне: какова ситуация на Таврическом направлении

Украина, Четверг 30 ноября 2023 11:43
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Десятки уничтоженной техники и пленные россияне: какова ситуация на Таврическом направлении Фото: потери РФ на Таврическом направлении 29 ноября (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

За прошедшие сутки, 29 ноября, украинские военные уничтожили почти 500 российских террористов на Таврическом направлении. Также четверо оккупантов сдались в плен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского в Telegram.

"В операционной зоне ОСУВ Таврия враг продолжает активные наземные пехотные атаки. Местами применяет бронетехнику", - информирует Тарнавский.

Потери врага

За прошедшие сутки общие потери оккупантов в живой силе составили почти 500 человек. Также украинские защитники полностью уничтожили 7 танков и 13 других бронемашин.

Всего зафиксировано 45 боевых столкновений и 648 артобстрелов.

"За минувшие сутки российские террористы нанесли 8 ракетных ударов. Ранены 10 гражданских, среди них 5 детей. Также зафиксировано 7 авиаударов. Все в Донецкой области. Почти все - это сброс КАБов с самолетов Су-35", - говорится в сообщении.

Отмечается, что враг безрезультатно вел штурмовые действия в районах Степного, Новокалинового, Авдеевки, Северного, Первомайского, восточнее Новобахмутовки и южнее Тоненького уже сегодня отбиты 22 атаки захватчиков.

Оккупанты продолжают сдаваться в плен

За прошедшие сутки еще 4 захватчика сдались в плен. За последние 20 дней более 60 российских оккупантов на Таврическом направлении сделали такой же выбор, и останутся жить.

Также украинские бойцы уничтожили 25 единиц вражеской военной техники и 2 склада боеприпасов.

"В то же время продолжается ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении", - подытожил Тарнавский.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба на утро 30 ноября, украинские военные отразили 24 атаки противника на Лиманском направлении, продолжают проведение наступательной операции на Мелитопольском направлении. Подразделения ракетных войск поразили 2 состава боеприпасов противника.

В частности, на Авдеевском направлении россияне активизировали штурмы, а также после определенного "затишья" из-за непогоды значительно усилили артиллерийские обстрелы и удары с применением авиации.

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