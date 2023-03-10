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Расстрел военного. Имя практически установлено, будет официальное заявление президента, - Подоляк

Новина українською →
Украина, Пятница 10 марта 2023 19:14
Расстрел военного. Имя практически установлено, будет официальное заявление президента, - Подоляк Фото: советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Имя расстрелянного россиянами украинского военного, видео с которым недавно появилось в сети, практически окончательно установлено, но есть еще определенные нюансы юридического характера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в интервью Василию Голованову.

"(Имя - ред.) практически окончательно уже определено, но еще определенные нюансы являются юридическим характером. Давайте дождемся, будет официальное заявление президента и будет официально заявлено имя и фамилия героя, который сказал "Слава Украине", - сообщил Подоляк.

Напомним, 6 марта соцсетями начало распространяться видео, на котором попавший в плен к оккупантам украинский военный говорит: "Слава Украине". Сразу после этих слов захватчики расстреляли украинца. В Офисе президента пообещали отомстить за его смерть.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец отметил, что отправил видео с расстрелом бойца международным партнерам.

После публикации видео 30-я бригада заявила, что это их боец Тимофей Шадура. Но заместитель главы Минобороны Анна Маляр отметила, что это предварительная информация и точная личность погибшего все еще устанавливается.

При этом позже региональное управление Сил ТрО "Север" ВСУ сообщил, что украинским защитником, расстрелянным российскими военными, мог быть - боец 163 батальона 119 отдельной бригады ТРО Черниговской области Александр Мациевский.

Вчера глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что имя расстрелянного россиянами украинского военного окончательно не установлено.

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