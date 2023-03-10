Розстріл військового. Ім'я практично встановлено, буде офіційна заява президента, - Подоляк

Ім'я розстріляного росіянами українського військового, відео з яким нещодавно з'явилося в мережі, практично остаточно встановлено, але є ще певні нюанси юридичного характеру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови Офісу президента Михайла Подоляка в інтерв'ю Василю Голованову.

"(Ім'я - ред.) практично остаточно вже визначено, але ще певні нюанси є юридичного характеру. Давайте дочекаємося, буде офіційна заява президента і буде офіційно заявлено ім'я та прізвище героя, який сказав "Слава Україні", - повідомив Подоляк.

Нагадаємо, 6 березня соцмережами почало ширитись відео, на якому український військовий, котрий потрапив у полон до окупантів, каже: "Слава Україні". Відразу після цих слів загарбники розстріляли українця. В Офісі президента пообіцяли помститись за його смерть.

Омбудсмен Дмитро Лубінець зазначив, що відправив відео з розстрілом бійця міжнародним партнерам.

Після публікації відео 30-та бригада заявила, що це їхній боєць Тимофій Шадура. Але заступник глави Міноборони Ганна Маляр зазначила, що це попередня інформація і точна особо загиблого все ще встановлюється.

При цьому пізніше регіональне управління Сил ТрО "Північ" ЗСУ повідомило, що українським захисником, якого розстріляли російські військові, міг бути - боєць 163 батальйону 119 окремої бригади ТРО Чернігівської області Олександр Мацієвський.

Вчора голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що ім'я розстріляного росіянами українського військового остаточно не встановлено.

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