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Лубинец отправил видео с расстрелом украинского пленного международным партнерам

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Понедельник 06 марта 2023 17:40
Лубинец отправил видео с расстрелом украинского пленного международным партнерам Фото: уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец (Униан)
Автор: Татьяна Степанова

Расстрел попавшего в плен украинского военнослужащего - это нарушение Женевских конвенций, за которое Россия понесет ответственность. Омбудсмен Дмитрий Лубинец уже отправил видео международным партнерам и коллегам из разных стран мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца.

"Когда во всем мире слова "Слава Украине" вызывают почет, уважение и гордость, россияне за украинский лозунг расстреливают", - написал омбудсмен.

Он напомнил, что расстрел попавшего в плен украинского военнослужащего - это нарушение Женевских конвенций. России придется отвечать за каждое совершенное военное преступление.

"Очень больно смотреть на то, что делают с нашими людьми оккупанты. Цель Украины, как и всего демократического мира, - привлечение Российской Федерации к ответственности", - добавил Лубинец.

Он отметил, что направил видео международным партнерам и коллегам-омбудсманам из разных стран мира как подтверждение очередного военного преступления России.

Напомним, в понедельник, 6 марта, соцсетями начало распространяться видео, на котором украинский военный, попавший в плен оккупантов, говорит: "Слава Украине". Сразу после этих слов захватчики расстреляли украинца. В Офисе президента пообещали отомстить за его смерть.

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