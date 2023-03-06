Лубинец отправил видео с расстрелом украинского пленного международным партнерам
Расстрел попавшего в плен украинского военнослужащего - это нарушение Женевских конвенций, за которое Россия понесет ответственность. Омбудсмен Дмитрий Лубинец уже отправил видео международным партнерам и коллегам из разных стран мира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца.
"Когда во всем мире слова "Слава Украине" вызывают почет, уважение и гордость, россияне за украинский лозунг расстреливают", - написал омбудсмен.
Он напомнил, что расстрел попавшего в плен украинского военнослужащего - это нарушение Женевских конвенций. России придется отвечать за каждое совершенное военное преступление.
"Очень больно смотреть на то, что делают с нашими людьми оккупанты. Цель Украины, как и всего демократического мира, - привлечение Российской Федерации к ответственности", - добавил Лубинец.
Он отметил, что направил видео международным партнерам и коллегам-омбудсманам из разных стран мира как подтверждение очередного военного преступления России.
Напомним, в понедельник, 6 марта, соцсетями начало распространяться видео, на котором украинский военный, попавший в плен оккупантов, говорит: "Слава Украине". Сразу после этих слов захватчики расстреляли украинца. В Офисе президента пообещали отомстить за его смерть.
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