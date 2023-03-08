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Расстрел военного под Бахмутом. Появилось еще одно возможное имя погибшего

Новина українською →
Украина, Среда 08 марта 2023 20:45
Расстрел военного под Бахмутом. Появилось еще одно возможное имя погибшего Фото: появилось еще одно возможное имя расстрелянного военного (president.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 8 марта, в Вооруженных силах Украины заявили, что украинским защитником, которого расстреляли российские военные, мог быть - Александр Мациевский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на региональное управление Сил ТрО "Север" ВСУ.

"Вся Украина увидела казнь украинского воина, бойца 163 батальона 119 отдельной бригады ТРО Черниговской области. Видео героической гибели Александра Мациевского за сутки стало вирусным и никого не оставило равнодушным", - заявили в региональном управлении.

По их данным, 30 декабря 2022 года в окрестностях Соледара он и еще четверо военнослужащих во время перемещения приняли встречный бой с превосходящими силами противника. Где-то в 12 часов визуальный контакт и связь с ними исчезла. Прорваться к месту их позиции подкрепление не смогло из-за непрерывного минометного обстрела и плотного огня из стрелкового оружия.

Расстрел военного под Бахмутом. Появилось еще одно возможное имя погибшего

Расстрел военного под Бахмутом. Появилось еще одно возможное имя погибшегоФото: Александр Мациевский и скрин из видео расстрелянного бойца (facebook.com butusov.yuriy)

"Мы до конца не знаем подробности того боя. Неизвестно, кто и как погиб, неизвестно, как Александр попал в плен, свидетелей к сожалению не осталось, все погибшие или пропавшие без вести. По поводу видео: мать Александра, его сын Михаил и военнослужащие его подразделения узнали собратья на этих кадрах", - сообщили в управлении.

Однако через некоторое время произошел обмен и тела наших Героев, погибших в том бою, были переданы украинской стороне. 14 февраля 2023 года Нежин смог провести в последний путь своего земляка.

Заметим после публикации видео 30-я бригада заявила, что это их боец Тимофей Шадура. Но заместитель главы Минобороны Анна Маляр отмечала, что это предварительная информация и точная личность погибшего все еще устанавливается.

В свою очередь руководитель ОП Андрей Ермак пообещал отомстить за убийство защитника. К тому же омбудсмен Дмитрий Лубинец отметил, что отправил видео с расстрелом бойца международным партнерам.

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