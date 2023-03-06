Россияне расстреляли украинского пленника на видео. В ОП обещают расплату

Российские оккупанты расстреляли украинского военного за его слова "Слава Украине". В Офисе президента пообещали отомстить за его смерть.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы ОП Андрея Ермака.

В понедельник, 6 марта, соцсетями начало распространяться видео, на котором украинский военный, попавший в плен окупантов, говорит: "Слава Украине". Сразу после этих слов захватчики расстреляли украинца.

На убийство украинского военного отреагировали в ОП.

"Военные преступления культивируются в России. И отбеливаются их пропагандой и мифами о "нацистах". Убийство попавшего в плен человека - еще один пример этого", - написал Ермак.

Он заявил, что за каждое совершенное Россией военное преступление будет расплата, от которой никто не скроется.

Фото: в Офисе президента пообещали отомстить за смерть украинца (t.me/ermaka2022)