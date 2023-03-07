Расстрел пленного бойца. Маляр просит дождаться официального подтверждения личности

В Министерстве обороны обратились к пользователям соцсетей на фоне сообщений о личности расстрелянного украинского военнопленного. Там просят дождаться, пока официально будет установлена личность погибшего.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Анны Маляр.

"К погибшим и их семьям должно быть прежде всего уважение. Соцсети и тактичность - несовместимы, меньше с тем лучше дождаться пока бригада (командир) официально подтвердит личность погибшего", - написала Маляр.

Расстрел украинского пленника

Напомним, вчера сеть всколыхнуло видео, опубликованное российскими оккупантами. Захватчики запечатлели то, как расстреливают украинского военнопленного после его слов "Слава Украине".

На что сразу отреагировали на Банковой. Руководитель ОП Андрей Ермак пообещал отомстить за убийство бойца. Тем временем омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что отправил видео с расстрелом украинского пленника международным партнерам.

Впоследствии появилась и реакция президента Владимира Зеленского. Он пообещал, что Украина найдет убийц военного, расстрелянного российскими трусливыми оккупантами.

Тем временем нардепы просят главу государства присвоить звание Героя погибшему военнопленному.

Расследование этого дела уже начато.

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