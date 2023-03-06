Украина начала расследование расстрела военнопленного

Генеральная прокуратура Украины приступила к расследованию по факту расстрела безоружного человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса Генерального прокурора Украины.

"Есть нормы международного права, которыми систематически пренебрегает преступный российский режим. Но рано или поздно за преступлением будет наказание. Все причастные будут отвечать перед законом", - добавил генпрокурор.

Он отметил, что даже у войны есть законы.

"Видео жестокого и дерзкого расстрела безоружного человека сегодня всколыхнуло общество. Главное следственное управление СБУ зарегистрировало уголовное производство по ст. 438 ч. 2 УКУ - нарушение законов и обычаев войны. Процессуальное руководство будут осуществлять прокуроры Офиса Генерального прокурора", - сообщил генеральный прокурор Украины Андрей Костин.

Напомним, в понедельник, 6 марта, соцсетями начало распространяться видео, на котором украинский военный, попавший в плен оккупантов, говорит: "Слава Украине". Сразу после этих слов захватчики расстреляли украинца. В Офисе президента пообещали отомстить за его смерть.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец уже отправил видео расстрела украинского военнопленного международным партнерам и коллегам из разных стран мира.

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