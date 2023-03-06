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Украина начала расследование расстрела военнопленного

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Украина, Понедельник 06 марта 2023 19:40
Украина начала расследование расстрела военнопленного Фото: генеральный прокурор Украины Андрей Костин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Генеральная прокуратура Украины приступила к расследованию по факту расстрела безоружного человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса Генерального прокурора Украины.

"Видео жестокого и дерзкого расстрела безоружного человека сегодня всколыхнуло общество. Главное следственное управление СБУ зарегистрировало уголовное производство по ст. 438 ч. 2 УКУ - нарушение законов и обычаев войны. Процессуальное руководство будут осуществлять прокуроры Офиса Генерального прокурора", - сообщил генеральный прокурор Украины Андрей Костин.

Он отметил, что даже у войны есть законы.

"Есть нормы международного права, которыми систематически пренебрегает преступный российский режим. Но рано или поздно за преступлением будет наказание. Все причастные будут отвечать перед законом", - добавил генпрокурор.

Напомним, в понедельник, 6 марта, соцсетями начало распространяться видео, на котором украинский военный, попавший в плен оккупантов, говорит: "Слава Украине". Сразу после этих слов захватчики расстреляли украинца. В Офисе президента пообещали отомстить за его смерть.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец уже отправил видео расстрела украинского военнопленного международным партнерам и коллегам из разных стран мира.

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