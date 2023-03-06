Украина начала расследование расстрела военнопленного
Генеральная прокуратура Украины приступила к расследованию по факту расстрела безоружного человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса Генерального прокурора Украины.
"Видео жестокого и дерзкого расстрела безоружного человека сегодня всколыхнуло общество. Главное следственное управление СБУ зарегистрировало уголовное производство по ст. 438 ч. 2 УКУ - нарушение законов и обычаев войны. Процессуальное руководство будут осуществлять прокуроры Офиса Генерального прокурора", - сообщил генеральный прокурор Украины Андрей Костин.
Он отметил, что даже у войны есть законы.
"Есть нормы международного права, которыми систематически пренебрегает преступный российский режим. Но рано или поздно за преступлением будет наказание. Все причастные будут отвечать перед законом", - добавил генпрокурор.
Напомним, в понедельник, 6 марта, соцсетями начало распространяться видео, на котором украинский военный, попавший в плен оккупантов, говорит: "Слава Украине". Сразу после этих слов захватчики расстреляли украинца. В Офисе президента пообещали отомстить за его смерть.
Омбудсмен Дмитрий Лубинец уже отправил видео расстрела украинского военнопленного международным партнерам и коллегам из разных стран мира.
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