Зеленского попросят дать звание Героя расстрелянному военному

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу фракции "Слуга народа" Давида Арахамию .

От имени фракции он призвал мир наказать РФ и ее руководство за все военные преступления.

"Также после установления всех обстоятельств и идентификации погибшего фракция намерена направить президенту Украины Владимиру Зеленскому обращение с просьбой присвоить воину звание Героя Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в соцсетях распространилось видео, на котором украинский военный, попавший в плен оккупантов, говорит: "Слава Украине". Сразу после этих слов захватчики расстреляли его. В Офисе президента пообещали отомстить за его смерть.

В свою очередь омбудсмен Дмитрий Лубинец уже отправил видео расстрела украинского военнопленного международным партнерам и коллегам из разных стран мира.

Кроме того, глава МИД Дмитрий Кулеба обратился к прокурору Международного уголовного суда Кариму Хану и попросил его расследовать ужасное убийство украинского военного россиянами.

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