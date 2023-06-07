Эрдоган провел переговоры с Путиным: говорили об Украине и Каховской ГЭС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Стороны, в частности, обсудили ситуацию вокруг Каховской гидроэлектростанции.

Об этом рассказали в канцелярии президента Турции, сообщает РБК-Украин а со ссылкой на TRT Haber .

В ходе обсуждений Эрдоган заявил о важности проведения расследования разрушения Каховской ГЭС таким образом, чтобы "не оставалось места для сомнений".

Также глава турецкого государства предложил создать комиссию, которая займется расследованием происшествия. Он предложил, чтобы туда вошли российские и украинские эксперты, представители ООН и международного сообщества. Эрдоган заверил, что Турция также может оказать помощь.

Президент Турции рассказал, что он видит прогресс в консультациях с ООН по "устранению препятствий" для экспорта российского зерна и удобрений.

Эрдоган отметил, что его страна планирует продолжать прилагать необходимые усилия для установления справедливого мира между Украиной и Россией.

Отметим, что сегодня Эрдоган также пообщался по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Подрыв Каховской ГЭС

Напомним, вчера, 6 июня, стало известно о повреждении Каховской ГЭС, в результате чего началось затопление населенных пунктов Херсонской области. Украина подчеркивала, что россияне повредили дамбу, подорвав мины. Москва же обвиняет ВСУ в ракетном ударе по дамбе.

Согласно информации NYT, версию Украины поддерживают эксперты по инженерному делу. По их словам, такие разрушения могли произойти только в результате внутреннего подрыва.

Также, по неподтвержденной информации, у США есть разведданные, которые доказывают вину России в подрыве Каховской ГЭС.

Более детально об инциденте можете узнать в материале РБК-Украина.