Расследует дело "Мидас": у руководителя спецподразделения НАБУ нашли "прослушку"

У руководителя подразделения детективов НАБУ, который занимается расследованием по делу "Мидас", дома обнаружили "прослушку".

Речь идет о подразделении, в производстве которого находится дело о махинациях при закупке дронов. Сам руководитель входит в состав группы детективов по делу "Мидас". Согласно предварительным данным, попытку установить средства прослушивания осуществили сотрудники одного из правоохранительных органов. В НАБУ отметили, что по данному факту уже начато досудебное расследование.