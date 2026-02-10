Розслідує справу "Мідас": у керівника спецпідрозділу НАБУ знайшли "прослушку"

У керівника підрозділу детективів НАБУ, який займається розслідуванням у справі "Мідас", вдома виявили "прослушку".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву НАБУ в Telegram .

Йдеться про підрозділ, у провадженні якого перебуває справа щодо махінацій при закупівлі дронів. Сам керівник входить до складу групи детективів у справі "Мідас".

Згідно з попередніми даними, спробу встановити засоби прослуховування здійснили співробітники одного з правоохоронних органів.

У НАБУ наголосили, що за цим фактом вже розпочато досудове розслідування.