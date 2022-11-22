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В освобожденной Снигиревке Николаевской области заработал полицейский участок

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Снигиревка, Вторник 22 ноября 2022 02:16
В освобожденной Снигиревке Николаевской области заработал полицейский участок Фото: в Снегиревке открылось полицейское отделение (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В деоккупированной Снигиревке Николаевской области снова открылось полицейское отделение.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Национальную полицию Украины .

Правоохранители документируют преступления, которые за время оккупации совершили военные РФ - уже зарегистрировано 175 таких правонарушений.

“Я в очередной раз подчеркиваю и обращаюсь к местным жителям с просьбой соблюдать определенные правила безопасности, быть осторожными при передвижении по населенным пунктам, особенно вблизи административных зданий и объектов инфраструктуры, возле мест, где базировались и проживали российские военные", - отметил начальник ГУНП в Николаевской области Сергей Шайхет.

Также он призвал всех, кто хранит оружие или взрывчатые предметы - вражеские, найденные или без соответствующих разрешений, как можно скорее сдать их в полицейский участок.

Напомним, Снигиревку деоккупировали 10 ноября. Тогда украинские военные опубликовали видео из населенного пункта.

Также сообщалось, что в Снигиревке с 21 ноября ввели комендантский час. Он продлится с 18:00 до 07:00.

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