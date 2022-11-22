В освобожденной Снигиревке Николаевской области заработал полицейский участок

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Национальную полицию Украины .

Правоохранители документируют преступления, которые за время оккупации совершили военные РФ - уже зарегистрировано 175 таких правонарушений.

“Я в очередной раз подчеркиваю и обращаюсь к местным жителям с просьбой соблюдать определенные правила безопасности, быть осторожными при передвижении по населенным пунктам, особенно вблизи административных зданий и объектов инфраструктуры, возле мест, где базировались и проживали российские военные", - отметил начальник ГУНП в Николаевской области Сергей Шайхет.

Также он призвал всех, кто хранит оружие или взрывчатые предметы - вражеские, найденные или без соответствующих разрешений, как можно скорее сдать их в полицейский участок.