В освобожденной Снигиревке Николаевской области заработал полицейский участок
В деоккупированной Снигиревке Николаевской области снова открылось полицейское отделение.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Национальную полицию Украины .
Правоохранители документируют преступления, которые за время оккупации совершили военные РФ - уже зарегистрировано 175 таких правонарушений.
“Я в очередной раз подчеркиваю и обращаюсь к местным жителям с просьбой соблюдать определенные правила безопасности, быть осторожными при передвижении по населенным пунктам, особенно вблизи административных зданий и объектов инфраструктуры, возле мест, где базировались и проживали российские военные", - отметил начальник ГУНП в Николаевской области Сергей Шайхет.
Также он призвал всех, кто хранит оружие или взрывчатые предметы - вражеские, найденные или без соответствующих разрешений, как можно скорее сдать их в полицейский участок.
Напомним, Снигиревку деоккупировали 10 ноября. Тогда украинские военные опубликовали видео из населенного пункта.
Также сообщалось, что в Снигиревке с 21 ноября ввели комендантский час. Он продлится с 18:00 до 07:00.
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