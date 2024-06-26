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Разрыв в выстрелах между Украиной и РФ сократился более чем в два раза, - источник

Иллюстративное фото: Украина догоняет Россию в использовании артиллерии на фронте (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Ульяна Безпалько

Россия продолжает постепенно терять свое превосходство в использовании артиллерии на фронте. Разница в количестве выстрелов сильно сократилась.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в Генштабе Вооруженных сил Украины.

“Разрыв в выстрелах на фронте между Украиной и Россией сократился с 1:7 до 1:3”, - рассказал собеседник. 

Что предшествовало

Стоит заметить, что первый замминистра обороны Украины Иван Гаврилюк несколько недель назад заявлял, что артиллерийское преимущество россиян было 7:1 в начале 2024 года, но уже сократилось до 1:5.

Еще в конце февраля президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что соотношение артиллерийских выстрелов 1:3 или 1:1,5 необходимо, чтобы оттеснить россиян.

Он уточнял, что в ином случае украинские защитники будут либо стоять на месте, либо терять контроль над территориями.

К слову, премьер-министр Чехии Петр Фиала вчера, 25 июня, заявил о прибытии в Украину первой партии снарядов в рамках инициативы его страны.

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