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Розрив у пострілах між Україною та РФ скоротився більш ніж удвічі, - джерело

Ілюстративне фото: Україна наздоганяє Росію у використанні артилерії на фронті (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Уляна Безпалько

Росія продовжує поступово втрачати свою перевагу у використанні артилерії на фронті. Різниця у кількості пострілів сильно скоротилася.

Про це РБК-Україна повідомило джерело у Генштабі Збройних сил України.

"Розрив у пострілах на фронті між Україною та Росією скоротився з 1:7 до 1:3", - розповів співрозмовник.

Що передувало

Варто зауважити, що перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк кілька тижнів тому заявляв, що артилерійська перевага росіян була 7:1 на початку 2024 року, але скоротилася до 1:5.

Ще наприкінці лютого президент України Володимир Зеленський зазначав, що співвідношення артилерійських пострілів 1:3 чи 1:1,5 необхідно, щоб відтіснити росіян.

Він уточнював, що в іншому випадку українські захисники або стоятимуть на місці, або втрачатимуть контроль над територіями.

До слова, прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала учора, 25 червня, заявив про прибуття в Україну першої партії снарядів у рамках ініціативи його країни.

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